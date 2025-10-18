Un bon tour ’quand ça comptait’ permet à Verstappen de s’élancer en pole

Max Verstappen a signé la pole position pour le Sprint à Austin, en battant de justesse Lando Norris. Le pilote Red Bull a devancé son rival de 0"071 mais sera premier au départ pour la course de 100 kilomètres ce samedi, à 19h, heure française.

"Ca a été une bonne qualification, c’était très serré et j’ai essayé de tout mettre bout à bout à la fin, quand ça comptait, mais ce n’était pas facile, car on passait sur les pneus tendres sans avoir de référence" a déclaré Verstappen.

"Mais ça a bien fonctionné. Je m’attends à une bonne bataille pour le Sprint demain, et c’est exactement ce qu’on veut voir, n’est-ce pas ? Je suis impatient d’être à demain, et je suis heureux de la journée d’aujourd’hui."

Le Néerlandais reconnait qu’il n’était pas simple de gérer l’attaque car avec un vent très irrégulier, il fallait laisser un peu de marge pour ne pas être trop proche de la limite, au risque de perdre le contrôle de la monoplace.

"Comme vous pouvez le sentir, le vent est irrégulier, avec des bourrasques. La piste est bosselée donc la voiture peut rapidement nous échapper à haute vitesse. Il faut laisser un peu de marge, mais ça a été une très bonne journée pour nous."

Son objectif sera évidemment de remporter le Sprint demain, et il sait qu’avec seulement 100 kilomètres au programme, le départ et le premier tour seront cruciaux : "Je vais essayer de prendre un bon départ, un bon premier virage, et j’espère avoir un bon rythme, mais on verra demain."

Yuki Tsunoda a été éliminé en SQ1 car il n’a pas pu faire de deuxième tour rapide, la faute à un mauvais timing qui l’a fait passer sous le drapeau à damier quand il aurait normalement dû entamer un tour rapide.

"Je ne sais pas, je vais devoir regarder" déplore le Japonais, qui s’agace de voir le raté de son équipe, et en veut aussi à Liam Lawson, qui l’a gêné dans son tour de sortie.

"C’est comme d’habitude, je n’attends rien de plus de sa part. Mais c’est un problème de timing, je ne sais pas ce qui s’est passé. Quelque chose n’est pas allé et je n’ai pas eu le temps de faire un tour."

"C’est frustrant car ce n’est pas sous mon contrôle, ça ne fait pas partie des choses que je peux contrôler. La gestion du temps fait partie de leur travail, pas du mien. C’est assez choquant."