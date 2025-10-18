Ferrari atteint péniblement la SQ3 et a ’une montagne à gravir’

Ferrari peut remercier ses pilotes pour les deux places dans le top 10 lors de la SQ3, après que Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont redoublé d’attaque pour franchir la SQ2, alors qu’ils étaient menacés d’une élimination prématurée. Le septuple champion du monde s’est ensuite qualifié huitième.

"Ce n’était certainement pas le rythme auquel nous nous attendions" a admis Hamilton. "Tout semblait bien se passer lors des essais. La SQ1 s’annonçait plutôt bien aussi, puis tout a commencé à nous échapper. La voiture est très, très difficile à piloter. Elle nous a tout simplement échappé. Huit dixièmes, c’est une montagne à gravir."

De son côté, Leclerc a signé le dixième chrono et il révèle qu’il n’aurait pas pu faire mieux. Bien que son résultat le déçoive, il se veut positif au sujet de sa performance personnelle.

"Partout. Honnêtement, mon tour était parfait en SQ3, je ne regrette pas vraiment ce que j’ai fait pendant mon tour" déplore le Monégasque, qui essaie de voir où il aurait pu faire mieux, sans certitude.

"Peut-être qu’avec un peu plus de kilométrage ce matin sur les pneus mediums, on aurait pu régler la voiture un peu mieux. Ça aurait pu nous faire gagner un dixième, un dixième et demi, mais ce n’est pas suffisant. Nous sommes tellement loin derrière maintenant."