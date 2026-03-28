Hadjar proche de Verstappen... dans une RB22 en souffrance

Isack Hadjar ne cache pas sa satisfaction mesurée en ce début de saison : le Français estime être plus proche de son équipier Max Verstappen qu’il ne l’aurait imaginé, malgré un contexte compliqué chez Red Bull avec la RB22.

Hadjar a inscrit quatre points lors des deux premières manches de la saison. Après un abandon en Australie, il a rebondi avec une solide huitième place en Chine. De son côté, Verstappen totalise huit unités, grâce à une sixième place à Melbourne, avant d’abandonner à Shanghai en raison d’un problème de refroidissement de l’ERS.

Interrogé sur sa proximité avec le quadruple champion du monde, Hadjar se montre direct : "Je suis clairement plus proche que ce à quoi je m’attendais. Oui, c’est aussi simple que ça."

Le constat se confirme dans les chiffres. Sur les deux premiers week-ends, l’écart moyen en qualifications entre les deux pilotes s’élève à seulement 0"294, un chiffre encourageant face à un pilote réputé pour dominer largement ses équipiers.

Verstappen mène pour l’instant 2-1 dans cet exercice, mais avec des marges bien plus serrées que ce que beaucoup anticipaient.

Hadjar poursuit : "Je pense que cet écart avec Max sur les derniers week-ends est logique. C’est à peu près ce que je voulais ; pas forcément ce à quoi je m’attendais, mais ce que je visais."

Conscient que la hiérarchie pourrait évoluer avec le développement de la monoplace, Hadjar préfère rester prudent.

"Voyons comment la saison évolue. Quand la voiture recevra des évolutions, qu’elle deviendra meilleure et plus facile à piloter, on verra où on en est."

Mais le Français affiche aussi une certaine confiance dans la stabilité de la comparaison interne : "Je ne vois pas pourquoi cela changerait, parce que c’est la même voiture. Je la pilote, il la pilote, et c’est comme ça."