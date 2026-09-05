Norris défend sa fidélité à McLaren, Piastri ironise sur les clauses de sortie !

Lando Norris n’a visiblement aucune envie de tourner le dos à McLaren, bien au contraire. Alors que les transferts de pilotes ont régulièrement bouleversé la hiérarchie de la Formule 1, le champion du monde britannique estime que Max Verstappen n’aurait aucun intérêt à quitter Red Bull tant que l’écurie reste capable de lui offrir une voiture pour gagner des titres. Une logique qu’il applique également à sa propre situation, allant jusqu’à envisager de passer l’intégralité de sa carrière chez McLaren.

Norris, qui a récemment prolongé son contrat avec l’écurie de Woking, s’est penché sur les grands changements d’équipe ayant marqué l’histoire récente de la Formule 1. Pour lui, les meilleurs pilotes ne quittent généralement pas une structure lorsqu’elle est en mesure de leur permettre de jouer les titres mondiaux.

"Vous savez, quand des gens sont partis, quand Lewis Hamilton est parti de McLaren, il est parti au début d’une nouvelle ère chez Mercedes, et il s’était en quelque sorte préparé au moment où Mercedes allait devenir très, très performante," explique Norris.

Le Britannique estime que le départ de Hamilton de McLaren, tout comme celui de Michael Schumacher à l’époque, n’avait donc rien d’une décision prise alors que les résultats étaient encore au sommet.

"Je suis sûr qu’il avait une bonne idée de certaines de ces choses. Ce n’était pas comme s’il gagnait tout avec McLaren et qu’il avait ensuite décidé de partir, et Michael Schumacher non plus. Donc, vous savez, je ne pense pas que quelqu’un ait décidé de partir alors qu’il connaissait un très grand succès."

Norris applique cette analyse à la situation actuelle du plateau, alors que l’avenir de Max Verstappen a régulièrement été au centre des spéculations ces dernières saisons. Le Néerlandais avait notamment été associé à Mercedes, mais également à McLaren, avant de confirmer son engagement avec Red Bull.

Pour Norris, tant que Red Bull demeure en mesure de fournir à Verstappen une monoplace capable de remporter des championnats, un départ ne présenterait guère d’intérêt.

"J’ai l’impression qu’il n’y a aucune raison pour Max de partir lorsqu’il sait qu’il est dans une équipe qui pourrait gagner davantage de championnats," affirme-t-il.

"Il n’y a aucune raison pour Charles de partir lorsqu’il sait qu’il peut probablement gagner un championnat avec Ferrari."

"Donc pour moi, qui pense que je peux gagner davantage de championnats avec McLaren, il n’y a aucune raison de vouloir partir."

"Pour moi, je serais très, très heureux et fier d’être uniquement chez McLaren pendant toute ma carrière. Pour moi, ce serait parfait."

Le champion du monde explique que ses décisions de carrière reposent essentiellement sur deux critères.

"Je suppose que pour moi, il y a deux grandes décisions. La première, c’est : pouvons-nous gagner davantage de championnats ? Est-ce que je pense être dans une équipe capable de me donner une voiture pour lui rendre ce résultat et gagner davantage de courses et de championnats du monde ensemble ? La réponse, du point de vue des relations publiques, est facilement oui," détaille Norris.

"Et est-ce que j’apprécie cette entreprise ? Est-ce que j’apprécie les personnes avec lesquelles je travaille ? Et pour moi, c’est assez proche du cinquante-cinquante, sur un pied d’égalité, avec la question de savoir si je pense pouvoir gagner avec cette équipe."

McLaren répondant actuellement à ces deux exigences, Norris ne voit donc aucune raison de chercher ailleurs ce qu’il possède déjà à Woking.

"Par conséquent, je ne veux pas aller dans une équipe qui a peut-être une opportunité équivalente, simplement pour faire quelque chose de nouveau. Je préfère être avec des personnes avec lesquelles j’aime passer du temps et rester avec la famille qui m’a donné ma chance en Formule 1. Il n’y a absolument aucune raison de changer."

Piastri : "Il y a certainement des clauses dans les deux sens"

Oscar Piastri, lui aussi lié à McLaren sur le moyen terme, a également été interrogé sur les nouveaux contrats de son équipier et de Max Verstappen. L’Australien estime que ces accords importants ne devraient toutefois pas modifier considérablement sa propre situation.

"Je ne pense pas que cela change énormément de choses pour moi. Je pense que c’est probablement mieux pour nous, en tant que pilotes, qu’il y ait un peu plus de stabilité de manière générale."

Piastri s’est toutefois montré plus ironique sur la portée réelle des contrats récemment signés jusque fin 2030, notamment concernant les éventuelles clauses permettant à chaque partie de mettre fin à l’engagement dans certaines circonstances.

À propos de Norris comme de Verstappen, il se dit convaincu que les contrats de cette ampleur comportent nécessairement des mécanismes permettant une certaine flexibilité.

"Max a eu un contrat pendant toute cette période, et son contrat a été évoqué dans les rumeurs presque chaque année au cours des deux ou trois dernières années. Je suis sûr qu’il y a des clauses dans les deux sens à différents moments de ces contrats."

"Même pour Lando... je serais très étonné qu’il existe de gros contrats qui ne laissent aucune marge de manœuvre, que ce soit du côté de l’équipe ou du côté du pilote."

Pour autant, Piastri ne considère pas ces clauses comme un signe de méfiance entre un pilote et son équipe. À ses yeux, la durée des nouveaux contrats traduit avant tout une volonté commune de construire sur le long terme.

"Je pense que cela signifie un engagement l’un envers l’autre, ce qui est une bonne chose si les choses se passent comme prévu, et cela montre simplement l’intention de vouloir travailler ensemble, de vouloir que cela fonctionne, plutôt que de signer un contrat d’un ou deux ans."

"Même un contrat de deux ans, ce n’est pas si court, mais un contrat d’un an, évidemment... C’est agréable d’avoir un peu plus de certitude sur la manière dont les choses vont se dérouler."

"Et si les choses continuent à évoluer comme vous l’espérez entre vous et l’équipe, alors c’est agréable d’avoir déjà ce cadre établi."