Gasly : ’on nous a volé notre podium, ça ne va pas s’arrêter là’

L’affaire du Grand Prix de Monaco est peut-être loin d’être terminée. Dépossédé de son podium après la décision de la Cour d’appel internationale de la FIA, Pierre Gasly a clairement laissé entendre qu’Alpine pourrait poursuivre le combat sur le terrain juridique. À Monza, le Français estime avoir été privé d’un résultat obtenu en piste, tandis que Flavio Briatore a confirmé que l’écurie réfléchissait à la possibilité d’engager une nouvelle démarche. McLaren et la FIA ont, de leur côté, fermement défendu la procédure suivie.

Pierre Gasly avait franchi la ligne d’arrivée du Grand Prix de Monaco à la troisième place, mais cette position lui a finalement été retirée après la réintégration de deux pénalités de cinq secondes pour des infractions dans la voie des stands. La Cour d’appel internationale de la FIA a ainsi annulé les effets de la décision précédente qui avait permis à Alpine de faire réexaminer les sanctions.

À Monza, Gasly a enfin réagi et n’a pas caché son amertume lorsqu’il a été interrogé par Canal Plus sur cette décision et sur la possibilité que l’affaire connaisse une suite.

"On nous a volé. Je pense que ça ne va pas s’arrêter là," lance-t-il avec des propos très forts.

Le Français considère notamment que la situation est difficile à comprendre au regard des données dont disposait Alpine concernant sa vitesse dans la voie des stands. Il estime également que les débats qui entourent désormais cette affaire dépassent largement la seule question sportive.

"J’ai été assez clair sur la vitesse à laquelle nous roulions dans la voie des stands et, eh bien, il y a de nombreuses interprétations, de nombreux différends dans les bureaux, sur le plan juridique, concernant des points qui vont au-delà de l’aspect sportif."

Pour Gasly, le principal problème réside précisément dans le fait que le résultat obtenu sur le circuit puisse être modifié par des développements juridiques intervenant après la course.

"C’est triste de voir des résultats être décidés à la suite de ce genre d’événements."

Le pilote Alpine reste donc convaincu que sa véritable performance à Monaco doit être considérée indépendamment de la décision rendue plusieurs mois plus tard.

"En piste, nous avons terminé troisièmes."

Le Français ne compte toutefois pas devenir lui-même l’acteur principal de la prochaine étape. Après avoir défendu sa position sur la piste et exprimé publiquement son désaccord avec l’issue de la procédure, il entend désormais laisser Alpine déterminer les éventuelles actions à entreprendre.

"Je vais laisser mon équipe faire le reste. J’ai fait tout ce que je pouvais en piste et maintenant, c’est à eux de faire ce qui est nécessaire et je leur fais confiance."

Ces propos interviennent après les déclarations particulièrement offensives de Flavio Briatore vendredi, lors de la conférence de presse des directeurs d’écurie de la FIA. Le responsable d’Alpine avait notamment mis en cause l’indépendance de Filippo Marchino, l’un des juges de la Cour d’appel internationale, en raison de liens présumés avec McLaren.

Briatore a néanmoins pris soin de reconnaître officiellement la décision rendue par la Cour d’appel. Le dirigeant italien a cependant répété que la découverte des liens supposés entre l’un des juges et McLaren avait été particulièrement décevante pour Alpine.

"Ce qui a été très décevant, c’est de découvrir que l’un des juges avait une très bonne relation avec McLaren."

Interrogé directement sur la possibilité qu’Alpine cherche à contester une nouvelle fois la décision, Briatore n’a pas écarté cette éventualité. Il a au contraire confirmé que la question était déjà à l’étude au sein de l’écurie.

"Nous y réfléchissons. Laissons simplement passer le week-end et après cela, nous y réfléchirons."

Pour l’instant, Briatore affirme donc ne pas savoir quelle sera précisément la prochaine étape.

"Pour le moment, je ne sais pas."

Les déclarations de Briatore ont naturellement provoqué une réaction de McLaren, l’écurie étant directement concernée par l’affaire puisque son recours conjoint avec Red Bull avait conduit à la réintégration des pénalités de Gasly.

Andrea Stella a fermement rejeté l’idée que la procédure d’appel puisse avoir été compromise ou influencée par les liens évoqués par le responsable d’Alpine.

"Je trouve que cette conférence prend une direction assez insultante pour McLaren, pour la réputation d’une équipe qui mérite beaucoup de respect."

"L’audience, l’ensemble de la Cour d’appel internationale, s’est déroulé selon les standards les plus élevés et nous ne devrions pas remettre en question cette phase comme cela a été fait."

Suite à ces tensions en conférence, la FIA a, de son côté, apporté des précisions sur la composition de la formation de jugement. La Fédération a indiqué que le panel avait été nommé par le président de la Cour d’appel internationale indépendante parmi des candidats répondant aux critères d’éligibilité requis et élus par l’Assemblée générale de la FIA.

L’affaire pourrait donc connaître un nouvel épisode après Monza. Gasly a clairement laissé la porte ouverte, tandis que Briatore a reconnu qu’Alpine réfléchissait à la possibilité d’une nouvelle contestation. Pour l’heure, aucune nouvelle procédure n’a toutefois été annoncée, et le dossier du podium monégasque reste suspendu à la décision de l’écurie française quant à la suite à donner à ce long feuilleton juridique.