Norris assommé par le retard de McLaren F1 à Bakou

McLaren a vécu un jeudi particulièrement compliqué à Bakou, où les nombreuses évolutions introduites sur la MCL40 n’ont pas encore produit les performances espérées. Perturbés dès les EL1 par un problème touchant le fond plat, Lando Norris et Oscar Piastri ont perdu un temps de piste précieux avant de terminer les EL2 à environ 1,5 seconde de George Russell. Un écart difficile à accepter pour Norris, qui estime son équipe actuellement "très loin" du rythme de référence malgré des sensations au volant qui ne lui paraissent pourtant pas particulièrement mauvaises.

La première journée du Grand Prix d’Azerbaïdjan devait permettre à McLaren de commencer à comprendre un package d’évolutions particulièrement fourni. L’équipe a apporté des modifications au niveau des pontons, du capot moteur, du fond plat, du diffuseur et de la suspension arrière de la MCL40.

Mais le programme prévu a rapidement été perturbé. Des problèmes concernant le fond plat ont affecté les deux monoplaces pendant les EL1, obligeant les mécaniciens à intervenir et faisant perdre du temps de piste à Norris comme à Piastri.

Pour les EL2, McLaren a eu recours à une solution provisoire comprenant notamment des colliers de serrage afin de permettre aux deux pilotes de reprendre la piste et d’accumuler davantage de tours.

Ils ont pu poursuivre leur programme, mais la feuille des temps n’a pas apporté beaucoup de réconfort.

À l’issue de la journée, Norris n’a pas cherché à minimiser le déficit affiché par McLaren.

"Nous sommes très loin. Je veux dire, nous sommes là, disons, en termes de position relative… Nous sommes à la place où nous nous attendions à être, mais à 1,5 seconde du rythme. C’est vraiment mauvais."

Reste maintenant à déterminer quelle proportion de ce déficit McLaren pourra effacer avant la suite du week-end.

Norris reconnaît lui-même ne pas avoir de réponse à ce stade.

"Je n’en ai aucune idée. Nous verrons quel travail nous pouvons effectuer. La voiture ne donnait pas de si mauvaises sensations, donc c’est simplement un petit coup de poignard en plein cœur lorsque vous voyez à quel point vous êtes loin."

La confiance du pilote dans sa monoplace n’est d’ailleurs pas le sujet qui préoccupe Norris. Alors que McLaren cherche depuis plusieurs courses à mieux comprendre le comportement de sa monoplace et à permettre à ses pilotes d’en extraire davantage, le Britannique affirme ne s’intéresser qu’à une chose à Bakou : la performance pure.

"Je ne me soucie pas vraiment de mon niveau de confiance dans la voiture, je me soucie simplement du rythme, et nous ne sommes pas très rapides."

"Je m’en fiche. Je pilote la voiture qu’on me donne, je veux simplement qu’elle soit rapide, et elle ne l’est pas vraiment pour le moment. Nous verrons ce que nous pouvons changer pour demain."

Un important package encore à comprendre

Le directeur technique et concepteur en chef de McLaren, Rob Marshall, a lui aussi reconnu que l’équipe était encore loin d’avoir exploité tout le potentiel de son nouveau package.

Avec autant de pièces nouvelles introduites simultanément, la première étape consiste à comprendre leur fonctionnement réel en piste et à trouver les réglages permettant d’en tirer les performances attendues.

Marshall se montre néanmoins relativement rassurant sur un point : les premières données suggèrent que le comportement aérodynamique de la voiture correspond globalement aux attentes.

"Nous avons installé beaucoup de nouvelles pièces sur la voiture aujourd’hui. Beaucoup d’apprentissage, quelques clichés… Je pourrais vous en sortir quelques autres… Mais évidemment, lorsque vous installez votre package, vous devez apprendre comment le régler correctement. Je ne pense pas que nous en soyons encore là."

"Je pense que la voiture semble faire ce que nous voulons qu’elle fasse. La cartographie aérodynamique semble plutôt satisfaisante, il s’agit maintenant simplement de parvenir à en extraire la performance. Nous n’en sommes qu’au début. La première séance a été un peu perturbée, mais nous verrons comment les choses se passent demain."

Marshall a également précisé la nature du problème rencontré pendant la première séance. McLaren a découvert une fissure sur une pièce de la monoplace. L’équipe a alors choisi une solution provisoire à base de colliers de serrage afin d’empêcher la situation de se dégrader.

"Vous regardez d’un bout à l’autre de la grille, il y a des choses qui ne fonctionnent pas… Il faut se rappeler que nous faisons courir des prototypes. Nous faisons de notre mieux pour simuler les conditions, mais au bout du compte, vous arrivez sur un circuit et les choses ne correspondent pas tout à fait à ce que vous attendiez."

"En réalité, c’était un problème mineur. Nous avons repéré une fissure sur une pièce et ces colliers de serrage ont été ajoutés pour limiter le problème, afin d’éviter qu’il ne s’aggrave pendant que nous déterminons comment le résoudre correctement. Nous aurions pu laisser les choses comme elles étaient. Cela aurait peut-être tenu si nous l’avions laissé ainsi. Nous ne voulions pas prendre ce risque parce que nous avons peu de pièces disponibles."

McLaren dispose désormais d’une nuit pour apporter une solution définitive à ce problème, mais surtout pour comprendre comment exploiter un package dont les premières indications aérodynamiques semblent pourtant correspondre aux objectifs fixés par les ingénieurs.

Piastri également en difficulté

Oscar Piastri n’a pas davantage échappé aux difficultés rencontrées par McLaren.

L’Australien a lui aussi connu une journée compliquée au volant de la seconde MCL40 et n’a pu faire mieux que le huitième temps, terminant notamment derrière l’Alpine de Pierre Gasly.

"Une journée intéressante mais productive. Il y a beaucoup à apprendre ici avec les nouvelles voitures et, sur le plan personnel, le bilan global est plutôt positif."

"La première séance d’essais a été quelque peu perturbée par un problème de fiabilité qui nous a fait perdre un peu de temps de roulage, ce qui n’est jamais idéal. Cependant, nous avons bien progressé lors des EL2 et nous affichons un rythme correct sur les longs relais."

"Le programme pour demain consiste à poursuivre notre progression constante, à aller chercher un peu plus de performance pour réduire l’écart avec les Mercedes et à voir ce que nous pouvons accomplir en qualifications."