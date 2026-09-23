Piastri : ’Beaucoup de choses ne fonctionnent plus pour moi sur la McLaren’

Oscar Piastri reconnaît progresser dans sa compréhension de la McLaren MCL40, sans avoir encore retrouvé une monoplace lui permettant de piloter aussi instinctivement qu’il le souhaiterait. Alors que le directeur de l’équipe Andrea Stella a décidé de mobiliser davantage de ressources techniques autour de son pilote, l’Australien estime que certaines pistes commencent à porter leurs fruits. Le processus reste toutefois complexe : les solutions fonctionnant sur une course ne sont pas nécessairement transposables à la suivante, obligeant Piastri et ses ingénieurs à constamment adapter leur approche.

Ce travail se poursuit ce week-end à Bakou, sur un circuit avec lequel Piastri entretient une relation pour le moins contrastée. Vainqueur en Azerbaïdjan en 2024 au terme de ce qu’il considère comme l’une des meilleures courses de sa carrière, l’Australien y a également connu l’un de ses week-ends les plus difficiles l’année dernière, avec un crash dès le début de course. Le début de la perte d’un titre qui lui semblait promis...

Le tracé urbain exige une confiance importante, avec ses murs proches, ses nombreuses zones de freinage appuyé et la nécessité de repousser les limites pour réaliser un tour compétitif.

"C’est un peu une relation amour-haine. Je pense que ma meilleure course a probablement eu lieu sur ce circuit et que ma pire course a probablement également eu lieu ici. Il se passe donc toujours quelque chose, et je le sais. C’est vraiment un circuit où la confiance joue un rôle important et, évidemment, il faut beaucoup repousser les limites. C’est une combinaison assez rare, avec un circuit urbain qui comporte autant d’énormes zones de freinage. C’est donc un tracé intéressant, mais j’espère que cette année ressemblera davantage à 2024."

Les caractéristiques de Bakou soulèvent également plusieurs questions avec les nouvelles Formule 1. La longue portion à pleine charge et le dernier virage qui la précède pourraient notamment faire apparaître des différences de vitesse de pointe liées à la manière dont chaque pilote exploite et gère son énergie.

Piastri ne s’attend cependant pas à retrouver des écarts aussi marqués que ceux observés à Spa. Le tracé azéri offre de nombreuses possibilités de récupération d’énergie et la manière dont celle-ci devra ensuite être déployée semble relativement évidente.

"Je ne pense pas que ce sera trop problématique. Il y a pas mal de récupération d’énergie ici et, vous savez, ce n’est probablement pas une surprise de savoir où la plupart des pilotes vont chercher à utiliser leur énergie. Il y a quelques complications supplémentaires. Vous savez, c’est toujours une question d’équilibre entre le fait de disposer de toute la capacité de la batterie et, en même temps, de ne pas laisser le turbo perdre son régime, ainsi que certaines autres subtilités liées à ces groupes propulseurs. C’est donc important, mais je ne pense pas que, surtout avec trois séances d’essais libres, nous verrons trop de situations du genre de celles que nous avons observées à Spa, par exemple."

Pour Piastri, l’enjeu principal reste néanmoins de progresser dans l’exploitation de sa propre monoplace. Interrogé sur le sentiment d’avoir enfin franchi un cap avec la McLaren, l’Australien reconnaît une amélioration, mais refuse de parler d’une progression régulière.

Le week-end précédent en a offert une nouvelle illustration. La voiture disposait finalement d’un bon niveau de performance, mais extraire ce potentiel sur un tour est resté particulièrement délicat.

"Un peu, oui. Je veux dire, la progression n’est pas linéaire. Vous allez toujours trouver certaines choses qui fonctionnent, emprunter certaines voies qui ne fonctionnent pas, et nous sommes encore vraiment dans cette phase actuellement. Je pense que le week-end dernier, vous savez, la voiture était finalement rapide, mais il était encore très difficile d’en extraire le chrono. C’est probablement le principal problème. Mais j’ai le sentiment que nous progressons et, au moins, nous explorons différentes choses. Certaines fonctionnent, d’autres non. Mais, vous savez, nous ne restons pas immobiles, et c’est le plus important."

Face à ces difficultés, Andrea Stella a confirmé que McLaren avait affecté davantage de ressources techniques au travail effectué autour de son pilote. Une mobilisation que Piastri ressent directement et dont il se dit satisfait.

La difficulté consiste toutefois à préparer efficacement chaque séance. Le temps disponible en piste étant limité, McLaren ne peut pas multiplier les expériences sans direction précise. Chaque modification doit donc reposer sur une hypothèse technique suffisamment solide avant d’être testée sur la monoplace.

"Oui. Je veux dire, j’ai clairement senti que nous mettions absolument tout ce que nous pouvions dans notre volonté de progresser, et c’est une bonne chose. Vous savez, encore une fois, il n’y a qu’un certain nombre de choses que l’on peut faire sans simplement monter dans la voiture et essayer différentes choses. Mais je pense qu’avec le temps limité dont nous disposons, il faut avoir une bonne idée, ou un bon ensemble d’idées, de ce que l’on souhaite mettre en pratique. On ne peut pas simplement essayer des choses au hasard. J’ai donc le sentiment que la réaction de l’équipe a été très bonne pour essayer d’améliorer les choses aussi rapidement que possible. Et oui, je me sens vraiment bien soutenu."

Stella a également décrit la situation actuelle en expliquant que Piastri devait encore à la fois "piloter et réfléchir" lorsqu’il se trouve au volant. Autrement dit, certains comportements de la monoplace ne lui permettent pas encore d’agir aussi naturellement qu’il le souhaiterait.

Pour retrouver un pilotage plus intuitif, l’Australien aimerait avant tout que la voiture réagisse différemment. Il a déjà réussi à atteindre ce résultat lors de certaines épreuves, mais la génération de monoplaces introduite cette saison – indépendamment même des changements apportés aux groupes propulseurs – possède des caractéristiques très différentes de celles auxquelles il était habitué.

"Il faudrait qu’elle se comporte un peu différemment. Vous savez, nous avons réussi à trouver cela lors de quelques courses cette année. Évidemment, avec les voitures de cette année, et en laissant les groupes propulseurs de côté, les monoplaces sont assez différentes de celles que nous avions auparavant. Et oui, beaucoup de choses qui fonctionnaient pour moi auparavant ne semblent vraiment pas fonctionner cette année. Il s’agit donc d’essayer de trouver différentes choses qui fonctionnent."

Piastri doit ainsi modifier certaines habitudes construites au cours des saisons précédentes. Mais identifier une solution lors d’un Grand Prix ne signifie pas nécessairement qu’elle restera valable lors du suivant, ce qui rend la recherche d’une direction claire particulièrement difficile.

"Encore une fois, vous savez, j’ai le sentiment de progresser dans ce domaine, mais ce n’est pas aussi simple que de trouver une direction qui fonctionne ensuite pour vous en permanence. Il faut constamment s’adapter et changer certaines choses, et cela fait partie de ce qui rend la recherche d’une solution difficile, parce que la solution est toujours un peu différente à chaque fois."

Malgré ces difficultés persistantes, l’Australien considère donc que McLaren avance. L’objectif reste désormais de transformer ces progrès ponctuels en une compréhension suffisamment solide de la voiture pour lui permettre de retrouver un pilotage naturel et reproductible d’un week-end à l’autre.

"Nous faisons donc de notre mieux et je pense que nous progressons, mais oui, nous ne sommes certainement pas encore là où nous voulons être, au point d’avoir le sentiment de parfaitement maîtriser tout cela."