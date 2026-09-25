GP d’Azerbaïdjan, EL3 : Verstappen se place en tête, Russell et Hamilton suivent de près

Après une première journée plutôt calme à Bakou, marquée par quelques problèmes mécaniques mais une seule sortie de piste avec dégâts pour Arvid Lindblad, les pilotes se retrouvent à nouveau en piste pour une dernière séance libre avant les qualifications qui auront lieu cet après-midi, et qui détermineront la grille de départ pour la course, qui se tient on vous le rappelle ce samedi, le week-end étant décalé d’un jour.

George Russell est en position de force après la première journée, ayant dominé les deux séances avec une certaine aisance, mais le plus dur reste à faire puisqu’il devra contrer les progrès de ses rivaux, dans son équipe mais aussi dans les rivales de Mercedes F1.

En effet, Kimi Antonelli était deuxième de la journée malgré une première séance marquée par un problème technique, et l’on a vu Red Bull, notamment avec Max Verstappen, rester à portée de tir des leaders de ce début de week-end.

Les pilotes Ferrari étaient dans le top 5 et ont aussi assuré que des progrès étaient possibles, tandis que McLaren était loin selon Lando Norris, mais avec un potentiel élevé puisque la MCL40 arbore un tout nouveau package d’évolutions.

Autant dire que la journée est loin d’être écrite, d’autant que le moindre incident dans cette séance pourrait provoquer du chaos dans les équipes, puisque d’éventuelles réparations seraient difficiles à effectuer avant la qualification.

10h00 : Une partie du virage 7 du circuit de Bakou a fait l’objet de travaux et d’un resurfaçage durant la nuit, après que les pilotes de F1 ont exprimé leur mécontentement concernant ce virage lors du traditionnel débriefing suivant la deuxième séance d’essais libres.

Cette zone du tracé s’est révélée délicate à négocier lors des roulages de jeudi, la couche supérieure du revêtement s’étant désagrégée sous l’effet de la chaleur enregistrée tout au long de la journée. Cette situation a nécessité des travaux correctifs nocturnes.

La zone d’approche du virage 7 avait pourtant été resurfacée avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan, et c’est précisément cette section qui pose problème actuellement. Selon les notes du directeur de course publiées avant l’événement, des portions des virages 2, 3 et 4 avaient également été resurfacées, tout comme une autre zone au niveau du virage 19.

10h03 : Le circuit de Bakou a encore mis en lumière les différences de performances des moteurs, et cela a évidemment fait parler deux qui se sentent lésés dans leur compensation, et ceux qui se sentent piégés par des performances surnotées. En l’occurrence, Red Bull et Fernando Alonso font cause commune pour des changements en 2027.

10h05 : Une équipe Red Bull qui a apporté un package de nouveautés en Azerbaïdjan, des évolutions qui seront les dernières cette saison. En effet, Laurent Mekies a confirmé que ces grandes nouveautés seront les dernières de cette ampleur cette saison.

10h09 : L’équipe de Milton Keynes n’est pas la seule à apporter des évolutions, puisqu’Audi a déclaré pas moins de 14 nouveautés sur sa R26 ce week-end, et l’équipe explique à quel point elle mise gros sur ces nouveautés.

10h14 : Les patrons d’Audi et Red Bull ont d’ailleurs confirmé leur volonté de suivre les projets de la F1 et de la FIA pour 2030, et leur soutien absolu au retour du V8 en Formule 1, dans une formule avec turbo et hybridation.

10h18 : En attendant de tels projets, qui pourraient voir Cadillac F1 créer son propre moteur, l’équipe américaine a annoncé trois recrutements de taille, effectués dans les top teams, pour aider son projet dans un futur proche.

10h21 : Leclerc va-t-il débuter la journée avec un moteur ADUO2 neuf et prendre une pénalité ? Il faudra attendre le début de la séance et les documents de la FIA pour le savoir. Fred Vasseur a refusé d’annoncer la moindre décision, déclarant en riant : "J’y vois clair, mais je vais garder cela pour moi pour le moment."

Ferrari était en difficulté sur le plan du rythme lors des essais hier. Vasseur plaisante à nouveau. "Nous essayons de ne pas trop prêter attention au vendredi. Le vendredi ne sert à rien, alors imaginez le jeudi ! À Bakou, on ne sait jamais, on peut avoir de grosses surprises, je me souviens que la première année, nous nous attendions tous à ce que les pneus médiums tiennent la distance sans incident particulier. La deuxième année, c’était l’inverse ; en matière de stratégie, si aucun incident ne survient, ce sera assurément une course à un seul arrêt, car il n’est pas si facile de doubler."

"C’était une journée étrange, marquée par une grande irrégularité. Le matin, c’était correct, mais nous sommes clairement très irréguliers d’un tour à l’autre, il est assez difficile de trouver la bonne position pour profiter de l’aspiration, et la gestion des pneus est également très complexe. Je pense que nous l’avons vu avec la stratégie de roulage de Max [Verstappen] : c’est un défi, car les paramètres de performance liés à la piste ont un impact plus important que les gains réalisés sur le moteur. Mais il est certain que nous n’étions pas très satisfaits de l’équilibre, nous avons beaucoup de travail à faire en Libres 3."

10h24 : Aston Martin est en très grande difficulté ce week-end, avec un rythme catastrophique et un moteur Honda qui coûte très cher à l’équipe. Au point que certains observateur encouragent l’équipe à rompre son partenariat avec le motoriste.

10h28 : Malgré l’incident entre Liam Lawson et Lewis Hamilton hier, la proposition de ce dernier, qui critiquait les différences de puissance et voulait revoir le déploiement d’énergie pour limiter les écarts de vitesse dans les derniers virages rapides avant la ligne droite, a été rejetée par les équipes lors du briefing des pilotes, celles-ci ayant jugé que cela demanderait trop de travail de reprendre le déploiement à zéro avec une seule heure d’essais restante.

10h30 : La séance est lancée, mais aucun pilote ne prend la piste, comme souvent lorsque le feu passe au vert en EL3.

10h34 : Pierre Gasly est en piste !

10h38 : Le Français signe un temps en 1’50, sur une piste particulièrement sale avec les feuilles et la poussière.

10h41 : La séance s’agite avec la présence en piste des deux Alpine, des Racing Bulls, d’Oliver Bearman et de Valtteri Bottas, rejoints à l’instant par les Williams.

10h43 : La piste est jonchée de feuilles mortes et saletés en tous genres que les voitures soufflent hors trajectoire, et la VSC est déployée pour récupérer un débris jugé trop important.

10h46 : Gasly a amélioré en 1’48"295, et les chronos sont pour l’instant très lents pour les autres pilotes en piste, qui évaluent les conditions et le grip.

10h48 : Gasly améliore en 1’47"714 alors que tous les pilotes ont maintenant pris la piste. Lando Norris est rappelé au stand avec un problème apparent sur sa voiture, et la consigne "d’éviter les hautes vitesses". L’équipe avait subi des problèmes du genre sur les deux voitures hier.

10h51 : Hamilton a pris le meilleur temps en 1’46"168 en pneus tendres.

10h52 : Un Charles Leclerc particulièrement incisif fait bien mieux en 1’45"564 avec la même gomme.

10h53 : Oscar Piastri se place troisième à 1"4 en mediums, alors que Lindblad se plaint d’un manque de grip. Norris se place à près de trois secondes pour l’instant.

10h54 : Les pilotes Mercedes prennent les troisième et quatrième positions en pneus mediums, à une seconde des Ferrari.

10h56 : Max Verstappen profite d’une double aspiration pour prendre le meilleur chrono en 1’45"329 avec des gommes mediums.

10h57 : Il est battu par Hamilton, qui reprend la main en 1’45"093.

10h58 : Piastri repasse quatrième devant les Mercedes, et Norris revient juste derrière son équipier. Leclerc repasse devant Hamilton et Russell dépasse les McLaren. Isack Hadjar s’intercale entre les McLaren en sixième place.

11h00 : Stroll est à l’arrêt en piste avec un problème mécanique.

11h01 : Antonelli était passé en tête, mais Russell fait mieux en 1’44"715, et Leclerc s’intercale entre les deux pilotes au moment où Verstappen passe dans l’échappatoire au virage 15.

11h03 : Stroll a en fait tapé le mur à l’intérieur du virage 1, ce qui a cassé sa suspension.

11h04 : Verstappen s’agace après son tout droit : "Si pour une fois cette voiture voulait ne pas rebondir comme un kangourou ! Mon dieu !" Antonelli a aussi fait un tout droit au virage 4, tout comme Hamilton au virage 3.

11h08 : Une branche d’arbre est tombée en piste, et Russell l’annonce à son stand.

11h10 : La direction de course déploie la voiture de sécurité virtuelle pour qu’un commissaire puisse aller la ramasser.

11h12 : Russell se lance pour son premier tour en pneus tendres.

11h14 : Le Britannique signe un temps de 1’44"177, et Antonelli se place à six dixièmes derrière lui, en deuxième position.

11h15 : Ferrari travaille sur le frein avant gauche de Hamilton, qui est sorti de sa voiture.

11h17 : Il semblerait que Ferrari veuille bien remplacer le moteur de Leclerc, un changement qui interviendrait avant la qualification. A confirmer sur nos pages dans les prochaines heures !

11h18 : Russell a amélioré en 1’44"021, et Antonelli s’est rapproché à deux dixièmes. Piastri se place quatrième à près d’une seconde.

11h21 : Verstappen prend le deuxième temps entre les Mercedes grâce à une aspiration impressionnante derrière Lawson.

11h23 : Leclerc est revenu à une demi-seconde et Norris à huit dixièmes. Et Russell tire tout droit ! Le Britannique évite l’accident et parvient à repartir sans dommages, mais il a frôlé la correctionnelle.

11h24 : Au même moment, son équipier Antonelli a tiré tout droit au premier virage.

11h27 : Hadjar critique son placement en piste : "Vous pensez que j’ai eu assez de trafic ou pas ?" Ce qui lance une réponse cinglante de son ingénieur : "Je ne contrôle pas les autres voitures".

11h29 : Verstappen prend la main en 1’43"922, à peine un dixième devant Russell, et laisse la porte ouverte à une bataille intense en qualifications ! La RB22 du Néerlandais a touché le mur au virage 15, ce qui traduit d’une attaque impressionnante. Leclerc a fait un tout droit au virage 7.

11h30 : Le drapeau à damier de fin de séance est présenté aux pilotes !

11h31 : Piastri progresse mais reste à 8 dixièmes de Verstappen. Verstappen, les Ferrari et Norris sont encore dans un tour rapide.

11h32 : Verstappen s’est raté au virage 15, Hamilton prend la troisième place, tandis que Norris reste huitième à près d’une seconde.

11h34 : En dernière minute, Christian Horner a révélé qu’il est prêt à renoncer à ses envies d’actionnariat dans une équipe de F1 pour remplacer Fred Vasseur chez Ferrari si ce dernier vient à être évincé de la Scuderia.

Verstappen conserve donc la tête de la séance et empêche Russell, deuxième, de faire un grand chelem sur ces essais libres avant les qualifications. Hamilton prend la troisième place, tandis qu’Antonelli, qui n’a pas refait de run en fin de séance.

Leclerc termine cinquième devant Gasly, qui termine sixième de cette séance devant les McLaren de Piastri et Norris. Hadjar est neuvième, tandis que Colapinto confirme la bonne forme d’Alpine en dixième position.

Sainz suit devant les Haas et les Audi, classées en alternance, et Pérez, qui est à nouveau à deux secondes du meilleur temps. Il devance Albon et les Racing Bulls, très loin dans cette séance, tandis qu’Alonso est 20e, loin devant Bottas et Stroll.

Rendez-vous dès 13h30 pour suivre les qualifications en direct qui s’annoncent très serrées !