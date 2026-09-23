Norris ’se fait davantage confiance’ mais ’ne se rapproche pas du titre’

Lando Norris pense que sa course au titre mondial n’est pas du tout entre ses mains, alors qu’il a pris énormément de retard en début de saison. Le pilote McLaren F1 est sur une bonne série de résultats consécutifs, mais il est convaincu qu’il ne s’est pas pour autant rapproché d’un possible deuxième titre mondial.

Le week-end qui débute à Bakou inquiète grandement le champion du monde en titre, qui n’y avait pas signé un bon résultat l’an dernier et qui craint de ne pas être au mieux de sa forme au fil des trois journées de roulage.

"Je ne me rapproche certainement pas du titre. C’est tout le contraire. Depuis le début de la saison, nous avons rattrapé notre retard comme nous le pensions et comme les gens s’y attendraient. Nous en avons gagné deux sur les quatre derniers, aurions dû en gagner trois sur les quatre derniers" a déclaré Norris.

"Le rythme a certainement été là, l’équipe a fait un très bon travail. Nous sommes dans le coup, mais je pense que Bakou sera un autre défi pour nous. Pas un seul virage à haute vitesse sur ce circuit, pas même un virage à vitesse moyenne. Je pense que ce sera plutôt un défi du type de Monaco, où nous avons beaucoup souffert la dernière fois."

"Parmi les derniers circuits, c’est celui que j’attends le moins avec impatience. L’année dernière n’a pas été un bon week-end de course pour nous. J’ai vraiment l’impression de faire un meilleur travail par moments que l’année dernière et je pense que je suis peut-être un peu plus constant."

"Je pense que je fais du meilleur travail pour tirer le meilleur parti d’une voiture disons délicate, mais je pense que nous avons pu voir lors des trois dernières courses que nous avons probablement été la voiture la plus rapide."

"C’est différent mais je pense qu’avec l’équipe, nous tirons tout ce que nous pouvons de la voiture et en même temps je me sens plus détendu qu’à la même période l’année dernière. Je fais davantage confiance à moi-même et à mes capacités. Cela semble certainement aider par moments."

Récemment, le Britannique a essayé le prototype Hypercar de McLaren, qui fera ses débuts en compétition l’an prochain, et a été impressionné par la profondeur des options de réglage par rapport à la Formule 1. Il a aussi insisté sur le fait que c’est un véhicule de course particulièrement rapide.

"Le niveau de détail dans lequel ils vont est assez fou. Ils ont, dans certaines situations, beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire des choses avec la voiture que ce qui nous est permis de faire en Formule 1."

"Autant on pense qu’en Formule 1 ’on peut faire tout ce qu’on veut’, ce n’est pas tout à fait ça. Avec la façon dont vous pouvez changer les jouets et régler la voiture elle-même, c’est en fait beaucoup plus limité que ce que vous pouvez faire avec l’Hypercar en termes d’électronique et toutes ces choses."

"C’est donc plutôt cool de voir ce qu’on pourrait faire. C’est un peu plus comme la Formule 1 d’ancienne école, où c’était un peu plus chacun pour soi sur ce qu’on pouvait faire, ce qui est une bonne chose."

"Bien sûr, c’est une voiture très différente, c’est une voiture assez lourde, donc s’adapter à cela ; évidemment un peu moins d’appui aérodynamique, mais on a toujours l’impression que c’est une voiture rapide, donc c’est toujours excitant."

Norris a été rejoint sur la piste portugaise par deux des pilotes 2027 de McLaren Hypercar, Mikkel Jensen et Laurens Vanthoor, ce qui lui a permis de gagner en compréhension de cette catégorie de voitures : "C’était plus, encore une fois, pour moi d’essayer quelque chose et aussi d’apprendre des choses."

"Tout ce que je fais, vraiment, même quand je conduis d’autres voitures, c’est toujours pour essayer d’apprendre des choses, comprendre différents styles, apprendre des autres pilotes que j’ai rencontrés là-bas, et voir ce que je peux retenir pour m’aider à mieux conduire ce week-end."

"C’est donc toujours une bonne opportunité, surtout pour rester au sein de la famille McLaren. Cela m’aide à apprendre et à être plus concentré pour faire mon vrai travail, qui est la Formule 1."