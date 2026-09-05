Sainz sacrifie Monza pour préparer 2027 et la future Williams

Carlos Sainz a déjà commencé à transformer les difficultés de Williams en opportunité pour la saison prochaine. Alors que l’écurie britannique sait que son actuelle monoplace ne pourra pas être profondément transformée par l’évolution attendue à Bakou, ou éventuellement en Malaisie, l’Espagnol profite du week-end de Monza pour tester des solutions destinées à la voiture 2027. Une approche qui confirme que Williams a désormais largement tourné son attention vers son prochain projet.

Carlos Sainz est désormais assuré de poursuivre son aventure avec Williams en 2027, et le pilote espagnol a déjà commencé à mettre son expérience au service du développement de la prochaine monoplace. À Monza, les Essais Libres du vendredi n’ont ainsi pas uniquement été consacrés à la recherche de performance immédiate.

Sainz explique que Williams a volontairement utilisé une partie du programme pour expérimenter différentes solutions, quitte à compromettre légèrement le niveau de performance attendu ce week-end.

"Nous n’avons pas accordé trop d’importance aux qualifications, car nous testons des choses très différentes sur la voiture afin d’essayer de trouver des éléments pour l’année prochaine."

Une stratégie assumée par l’Espagnol, qui considère que les enseignements récoltés à court terme pourraient être bien plus importants pour la suite du projet Williams.

"Nous testons des choses intéressantes qui vont nous apporter des informations pour l’année prochaine, en sacrifiant un peu le week-end dans ce sens, mais je pense que ce sera intéressant pour l’avenir."

Cette approche illustre également le constat particulièrement sévère dressé par Sainz sur la monoplace actuelle. À Monza, l’ancien pilote Ferrari a estimé que la Williams ne disposait d’aucune véritable qualité permettant de compenser ses nombreux défauts.

Le diagnostic est sans appel : la FW48 n’est pas simplement limitée sur un domaine précis, elle souffre d’un ensemble de faiblesses qui rendent difficile toute remontée spectaculaire au classement cette saison.

Vowles ne promet pas de miracle à Bakou

Williams travaille néanmoins sur une nouvelle évolution qui doit arriver à Bakou, avec la possibilité d’un décalage jusqu’en Malaisie si la production prend du retard. Cette évolution doit notamment permettre de réduire le poids de la monoplace et d’apporter des modifications aérodynamiques.

Mais James Vowles ne veut surtout pas laisser penser que cette évolution pourrait bouleverser la saison de Williams. Le directeur de l’écurie estime que les problèmes accumulés lors de la conception de la voiture sont trop importants pour être effacés par une seule évolution.

"Cela ne changera pas notre saison, parce que les erreurs et les problèmes que nous avons eus pendant l’hiver étaient très importants."

"Nous avons construit une voiture trop lourde, en retard sur le calendrier et au-delà du budget."

L’évolution prévue représente donc une amélioration réelle, mais elle ne doit pas être assimilée à une transformation complète de la monoplace.

La comparaison avec Aston Martin, qui a récemment effectué un spectaculaire bond en avant grâce à une évolution majeure de sa monoplace, a justement été soumise à Vowles. Le patron de Williams reconnaît les progrès accomplis par l’écurie de Silverstone, tout en expliquant que son équipe ne poursuit pas la même stratégie.

"C’est une voiture révisée, il y a de bonnes choses. Mais Aston a fait un très grand pas en avant, félicitations à eux."

"Ce n’est pas ce que nous allons faire, j’aimerais que ce soit le cas."

Cette différence d’ambition entre les deux projets explique pourquoi Williams regarde déjà beaucoup plus loin que la saison actuelle. L’objectif est désormais d’extraire le maximum d’informations de la FW48 pour éviter de reproduire ses erreurs sur la monoplace 2027.

Dans cette perspective, le maintien de Sainz prend une importance particulière pour Williams. Vowles considère que l’Espagnol apporte une capacité de dialogue technique avec les ingénieurs qui constitue l’un de ses principaux atouts.

Le directeur de Williams va même jusqu’à comparer favorablement cette qualité avec celle de Lewis Hamilton, avec lequel il a précédemment travaillé chez Mercedes.

"Carlos est le meilleur pilote avec lequel j’ai travaillé sur la grille lorsqu’il s’agit d’interagir avec les ingénieurs. Plus que Lewis dans ce domaine, oui."

"Lewis peut très, très bien décrire ses sensations. Mais si vous lui présentez les données, il n’est pas capable de les relier au point précis auquel elles correspondent dans ces données."

Selon Vowles, Sainz possède justement cette capacité supplémentaire, particulièrement précieuse lorsqu’une équipe cherche à comprendre précisément l’origine de ses problèmes.

"Carlos est capable de franchir cette étape."

C’est précisément cette aptitude qui a contribué à convaincre Vowles de recruter l’Espagnol et qui explique désormais pourquoi son rôle dépasse largement celui du pilote chargé de défendre les intérêts de Williams en piste.

"Je l’ai recruté parce qu’il peut changer une équipe de l’intérieur et se l’approprier."