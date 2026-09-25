Sept investisseurs intéressés par Alpine F1, Horner écarté par la montée des enchères ?

La bataille autour des 24% d’Alpine F1 détenus par Otro Capital s’intensifie considérablement. Flavio Briatore affirme qu’au moins sept investisseurs sont désormais prêts à reprendre cette participation minoritaire, contre seulement trois ou quatre candidats évoqués encore au mois de mars. Une concurrence qui témoigne de l’explosion de la valeur des équipes de Formule 1, mais qui pourrait également compliquer les projets de Christian Horner, pour qui une entrée au capital d’Alpine semblait constituer l’une des voies les plus crédibles pour effectuer son retour dans la discipline.

Briatore a confirmé au Corriere della Sera que l’intérêt autour des parts d’Otro Capital avait fortement progressé au cours des derniers mois.

Lors du Grand Prix de Chine, en mars, le dirigeant italien faisait encore état de trois ou quatre parties potentiellement intéressées. Elles seraient désormais au moins sept à envisager une opération.

"Il y a au moins sept investisseurs prêts à racheter les 24%," confirme l’Italien à Bakou.

"Quiconque parle d’une vente totale ment. Alpine et Renault veulent rester en F1."

Cette multiplication des candidats intervient à un moment important dans le dossier. Otro Capital avait acquis 24% de l’équipe en 2023 pour 200 millions de dollars, soit environ 180 millions d’euros à l’époque. Mais depuis cette opération, la valorisation des écuries de Formule 1 a considérablement augmenté et le prix désormais demandé pour cette participation n’a plus grand-chose à voir avec celui payé trois ans auparavant.

La situation a également évolué sur le plan contractuel. Renault disposait pendant trois ans d’un droit de veto concernant la vente de la participation d’Otro. Celui-ci a officiellement expiré le 7 septembre, ouvrant davantage le jeu autour des 24% concernés.

Cette recherche d’un nouvel investisseur ne doit toutefois pas être confondue avec une vente complète de l’équipe. Briatore a catégoriquement rejeté cette hypothèse et assure que Renault comme Alpine souhaitent rester engagés en Formule 1.

La transaction potentielle concerne uniquement la participation minoritaire détenue par Otro Capital. Le montant nécessaire pour en prendre le contrôle pourrait néanmoins être considérable.

Mercedes figurait notamment parmi les parties intéressées plus tôt dans l’année, mais aurait finalement renoncé face au prix demandé. Briatore considère d’ailleurs qu’une valorisation globale de trois milliards d’euros pour une équipe comme Alpine resterait encore conservatrice. Selon lui, certains investisseurs seraient disposés à consacrer des montants nettement plus importants afin d’acquérir une écurie de Formule 1.

"Parler de trois milliards [par équipe], c’est une valorisation minimale."

Cette valeur commerciale pourrait encore être renforcée à partir de 2027, avec le changement d’identité prévu de l’équipe en Gucci Racing Alpine. L’association avec une marque de luxe d’une telle envergure doit accroître l’attractivité commerciale du projet au moment même où la valeur des franchises de Formule 1 atteint des niveaux sans précédent.

Une mauvaise nouvelle pour Horner ?

L’augmentation du nombre de candidats pourrait en revanche compliquer sérieusement les plans de Christian Horner. Depuis son départ de Red Bull, l’ancien directeur et PDG de l’équipe a régulièrement été associé à différents projets susceptibles de lui permettre de revenir en Formule 1.

Mais Horner a clairement indiqué qu’un simple poste de directeur d’équipe ne constituait plus nécessairement une motivation suffisante. Le Britannique cherche plutôt une structure lui permettant d’obtenir également une participation au capital, sur un modèle comparable à celui de Toto Wolff chez Mercedes.

Dans cette perspective, les 24% d’Alpine détenus par Otro Capital ont longtemps semblé constituer l’une des solutions les plus logiques. Horner avait d’ailleurs été associé à cette participation dès la présentation de la monoplace d’Alpine en janvier.

La situation est cependant beaucoup plus concurrentielle aujourd’hui. Là où quelques candidats seulement semblaient intéressés au début de l’année, au moins sept investisseurs seraient désormais sur les rangs.

Horner pourrait donc devoir affronter des offres financièrement très importantes s’il souhaite réellement utiliser cette participation comme porte d’entrée pour effectuer son retour en Formule 1. Et c’est peut-être parce qu’il sent que l’affaire pourrait lui échapper qu’il a confié ces dernières heures qu’il serait prêt à redevenir directeur d’équipe mais uniquement chez Ferrari (à lire ici).

Alpine entre également en conflit avec Cadillac F1

Ce dossier n’est pas le seul sujet sensible actuellement géré par Alpine. L’équipe d’Enstone est également engagée dans un conflit concernant Craig Skinner et son arrivée chez Cadillac.

Cette dernière a présenté hier l’ancien responsable de la conception chez Red Bull comme son nouveau responsable en chef du développement.

Mais Alpine conteste ce transfert. L’équipe estime disposer d’un contrat de travail antérieur et juridiquement contraignant avec Skinner et entend faire respecter ses droits contractuels. Cette position pourrait empêcher l’ingénieur de rejoindre immédiatement Cadillac et le contraindre à rester temporairement en retrait en attendant qu’une solution soit trouvée.