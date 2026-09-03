Norris chez Ferrari un jour ? Lando révèle qu’il avait d’autres options !

Lando Norris a beau avoir choisi de prolonger son aventure avec McLaren jusqu’à la fin de la saison 2030, le pilote britannique n’a pas fermé la porte à un éventuel changement d’équipe au cours de la suite de sa carrière. Alors que la Formule 1 s’installe à Monza, le champion du monde en titre reconnaît qu’il a eu d’autres opportunités avant de signer son nouveau contrat, tout en laissant planer le doute sur ce que pourrait être son avenir après son engagement actuel.

Norris, qui a rejoint McLaren dès ses débuts en Formule 1 en 2019, a récemment signé une prolongation qui le lie à l’écurie de Woking jusqu’au terme de la saison 2030. Pourtant, plusieurs possibilités se seraient présentées à lui avant cette décision.

"Il y avait des opportunités, bien sûr. Et des opportunités qui étaient positives. Il y a parfois des possibilités de prendre un pari," a-t-il expliqué au Grand Prix d’Italie.

Le Britannique assure cependant qu’il n’a jamais considéré que la solution consistait nécessairement à rejoindre immédiatement une écurie capable de gagner. Son expérience avec McLaren, notamment lors des années précédant le retour de l’équipe au premier plan, l’a convaincu qu’il pouvait être préférable de miser sur un projet à plus long terme.

"Personnellement, je préférerais traverser une ou deux années plus difficiles plutôt que de connaître un succès immédiat, comme je l’ai fait il y a quelques années avec McLaren," poursuit-il.

"Même si je veux gagner chaque année, tout ne se résume pas au fait que je dois être demain dans une équipe qui va gagner la prochaine course et faire ceci ou cela."

Cette philosophie explique en partie pourquoi Norris a choisi de rester chez McLaren malgré les autres possibilités qui auraient pu se présenter à lui. Le pilote de 26 ans accorde notamment une importance considérable aux personnes qui composent son environnement et au projet construit à Woking autour de Zak Brown et Andrea Stella.

"Une bonne partie de la réflexion consiste aussi à savoir si je suis simplement heureux. J’étais heureux d’être chez McLaren même lorsque nous ne gagnions pas, parce que je suis toujours dans une opportunité incroyable, que je peux toujours faire le métier que j’aime, voyager et faire toutes ces choses," explique-t-il.

"Pour moi, tout ne tourne donc pas autour de la performance ultime. Une grande partie, et même une part essentielle, réside dans les personnes avec lesquelles je suis."

Cette relation particulière avec McLaren semble avoir pesé lourd dans la décision de Norris. Le Britannique estime aujourd’hui être dans un environnement suffisamment confortable pour ne pas ressentir le besoin de rechercher ailleurs une garantie de succès immédiat.

"Le simple fait que je me sente chez moi et que je m’amuse. Cela a presque autant de poids que de dire : ’J’ai besoin d’être dans une équipe qui va être performante et gagner des championnats’."

Mais cette fidélité à McLaren jusqu’en 2030 ne signifie pas que Norris exclut définitivement Ferrari. Interrogé directement sur la possibilité de rejoindre un jour la Scuderia, après avoir rappelé que Lewis Hamilton avait lui aussi longtemps envisagé de rester chez Mercedes avant de réaliser son "rêve" de courir pour Ferrari, Norris a laissé la porte ouverte.

"Ce n’est pas quelque chose à quoi je veux penser pour le moment. Depuis que je suis enfant, on s’imagine toujours dans différentes positions," répond-il.

"Mon rêve a toujours été d’être chez McLaren. C’est pour cela que je me sens dans une position très privilégiée aujourd’hui."

Pour autant, l’idée de découvrir un autre environnement ne lui est pas totalement étrangère. Ferrari, Mercedes ou d’autres équipes pourraient un jour représenter une nouvelle expérience, même si aucune décision de ce type ne figure actuellement dans ses projets.

"Mais on veut toujours expérimenter l’autre côté des choses, que ce soit Ferrari ou d’autres équipes, comme Mercedes."

"C’est simplement humain. Je pense qu’on veut savoir ce que cela fait d’être dans cette position et dans cette autre position."

"Il y a l’histoire des autres équipes. Le fait que Lewis soit lui aussi allé chez Mercedes depuis McLaren, puis chez Ferrari, je pense que c’est également assez génial d’essayer différentes choses et de vivre différentes expériences."

Le Britannique considère donc que le choix d’une équipe ne se limite pas nécessairement à la recherche du meilleur niveau de performance à un instant donné. Il dépend également de ce qu’un pilote souhaite construire au cours de sa carrière.

"Cela dépend un peu de ce que vous voulez accomplir dans votre carrière. Voulez-vous connaître le succès ultime chaque année ? Voulez-vous simplement découvrir ce que cela fait de rejoindre une autre équipe et de vivre l’expérience Ferrari ou Mercedes ?"

"Pour l’instant, je dirai que je n’y pense pas. Mais posez-moi la question à nouveau à la fin 2030."