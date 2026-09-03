Racing Bulls dévoile ses priorités pour le GP d’Italie, Tsunoda rempile

Racing Bulls s’apprête à disputer son Grand Prix à domicile à Monza dans un contexte technique inédit. Si le tracé italien reste fidèle à sa réputation de circuit exigeant en puissance moteur, en efficacité aérodynamique et dans les freinages, la profonde évolution réglementaire de 2026 modifie sensiblement les paramètres habituels. L’écurie de Faenza devra notamment optimiser l’utilisation de la partie électrique de son unité de puissance tout en poursuivant le développement aérodynamique de sa monoplace.

Pour la poursuite de la saison européenne, Racing Bulls retrouve donc Monza, considéré comme son Grand Prix à domicile avec l’absence d’Imola cette saison, sauf si ce circuit arrive en fin de saison au calendrier pour remplacer le Qatar et Abu Dhabi.

Le tracé lombard est traditionnellement caractérisé par ses longues lignes droites, ses gros freinages, ses chicanes et quelques virages à moyenne ou haute vitesse. Des caractéristiques qui ont historiquement poussé les équipes à adopter des niveaux d’appui aérodynamique relativement faibles afin d’optimiser le compromis entre vitesse de passage en courbe et vitesse de pointe.

Mais l’entrée en vigueur des règles techniques de 2026 change profondément la donne.

"Nous poursuivons la partie européenne de la saison 2026 avec le Grand Prix d’Italie à Monza, une course à domicile pour nous ici chez Racing Bulls," explique Tim Goss, directeur technique de Racing Bulls.

"Le circuit est connu pour ses longues lignes droites, ses gros freinages, ses chicanes et quelques virages à moyenne ou haute vitesse. Il s’agit traditionnellement d’un circuit où les équipes ont choisi un niveau d’appui plus faible afin de mieux optimiser le compromis entre vitesse de passage en courbe et vitesse en ligne droite. Cependant, avec le changement substantiel de réglementation pour 2026, le circuit apporte tout un nouvel ensemble de défis."

Les caractéristiques fondamentales de Monza n’ont toutefois pas disparu. La puissance du groupe propulseur et l’efficacité aérodynamique restent des facteurs déterminants pour être performant sur le circuit italien. Toutefois, l’augmentation de la part électrique de la motorisation cette saison impose aux équipes de revoir leur approche.

"Les caractéristiques du circuit restent favorables aux performances de l’unité de puissance et à l’efficacité aérodynamique," poursuit Goss.

"Mais avec l’hybridation accrue cette saison, notre attention va désormais se porter sur l’optimisation de l’efficacité énergétique de la composante électrique de l’unité de puissance afin de maximiser la vitesse dans les lignes droites."

"Cette gestion de l’énergie sera donc particulièrement importante à Monza, où les longues portions à pleine charge mettent traditionnellement les groupes propulseurs à rude épreuve. Avec les règles 2026, la capacité à exploiter efficacement la puissance électrique pourrait cependant jouer un rôle encore plus déterminant dans la performance globale."

Racing Bulls ne se contentera par ailleurs pas de travailler sur l’unité de puissance. L’écurie introduira de nouvelles évolutions aérodynamiques sur son châssis, avec un double objectif clairement défini.

"Pour le châssis, nous allons introduire de nouvelles évolutions aérodynamiques, visant à la fois à augmenter les performances générales et à améliorer le rapport entre portance et traînée lors du passage du mode en virage au mode en ligne droite," précise le directeur technique.

Cette recherche d’efficacité est particulièrement pertinente avec le fonctionnement des monoplaces de 2026, dont l’aérodynamique active permet de modifier sensiblement le comportement de la voiture selon les phases du tour. À Monza, la capacité à conserver suffisamment d’efficacité dans les virages tout en réduisant la traînée dans les longues lignes droites constituera donc un enjeu majeur.

Les pneus les plus tendres et deux stratégies possibles

La sélection pneumatique de Pirelli devrait également offrir plusieurs possibilités aux équipes. Pour Monza, le manufacturier italien a retenu les trois composés les plus tendres de sa gamme, à savoir les C3, C4 et C5.

Racing Bulls estime que les trois gommes pourront être utilisées en course, ce qui devrait laisser une certaine liberté aux stratèges.

"Pirelli apporte la sélection de composés la plus tendre, avec les C3, C4 et C5, et tous devraient être des options de course exploitables," estime Goss.

"Nous pensons que la stratégie pneumatique sera soit à un arrêt, soit à deux arrêts, en fonction de la manière dont les équipes géreront la dégradation des pneus."

La capacité à préserver les gommes pourrait ainsi permettre de privilégier une course à un seul passage par la voie des stands, tandis qu’une dégradation plus importante pourrait rendre une stratégie à deux arrêts plus compétitive.

Yuki Tsunoda toujours présent, Isack Hadjar encore forfait

Au-delà des questions techniques et stratégiques, Racing Bulls devra également composer avec une nouvelle absence d’Isack Hadjar chez Red Bull Racing. Le Français poursuit sa récupération après sa blessure au poignet et ne sera donc pas en mesure de reprendre le volant à Monza.

Yuki Tsunoda continuera ainsi de représenter l’écurie ce week-end à la place de Liam Lawson, mobilisé à nouveau aux côtés de Max Verstappen. Le Japonais avait déjà dû s’adapter à cette situation lors de la manche précédente et Racing Bulls estime qu’il saura à nouveau relever le défi sur le circuit italien.

"Nous nous attendons à un week-end chargé, durant lequel nous chercherons à tirer le meilleur possible de notre package," explique Goss.

"Yuki continuera à piloter pour nous aux côtés d’Arvid (Lindblad), Isack étant toujours en phase de récupération de sa blessure au poignet."

"Il s’est remarquablement adapté la semaine dernière et nous ne doutons pas qu’il fera de même ce week-end."