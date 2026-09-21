Hamilton révèle avoir perdu son contrat avec McLaren

Lewis Hamilton a connu une ascension fulgurante vers la Formule 1, mais son parcours aurait pu prendre une tout autre direction quelques années avant ses débuts dans la discipline. Alors qu’il était encore un jeune espoir du sport automobile et bénéficiait du soutien du programme de jeunes pilotes de McLaren, le Britannique a perdu son contrat avec l’écurie de Woking, traversant alors ce qu’il décrit comme "l’une des périodes les plus difficiles" de sa vie. Une rupture finalement surmontée grâce à ses performances en Formule 3.

Repéré très jeune par Ron Dennis, Lewis Hamilton avait intégré le programme de jeunes pilotes de McLaren après avoir convaincu le dirigeant de l’écurie de Woking de son potentiel. À mesure qu’il progressait dans les catégories inférieures, le Britannique n’avait cependant qu’une idée en tête : parvenir à décrocher un baquet à temps plein en Formule 1.

En 2005, Hamilton évoluait justement en Formule 3, dans l’équipe de Frédéric Vasseur, aujourd’hui son directeur d’équipe chez Ferrari. Une période particulière pour le septuple champion du monde, qui trépignait déjà d’impatience à l’idée de franchir l’ultime étape vers la Formule 1.

"J’ai travaillé avec Fred en Formule 3, en 2005," a raconté Hamilton. "C’était une période intéressante de ma vie."

Le Britannique était alors particulièrement impatient de savoir quand une opportunité pourrait se présenter chez McLaren. À l’époque, Hamilton sollicitait régulièrement Martin Whitmarsh, alors co-directeur de l’équipe, afin de savoir quand il pourrait enfin prendre le volant d’une monoplace de Formule 1.

"Évidemment, comme tout jeune pilote, j’étais pressé d’arriver en F1, en espérant pouvoir y parvenir un jour, sans jamais savoir quand cette opportunité allait se présenter," a-t-il expliqué.

"J’appelais Martin toutes les semaines pour lui demander quand je pourrais monter dans la voiture. En 2005, quand le GP2 est apparu, je poussais pour y aller parce que je pensais qu’il y avait une opportunité de le gagner dès la première saison, puisque c’était une nouvelle catégorie."

Cette volonté d’accélérer son accession à la Formule 1 allait toutefois être brutalement freinée. Alors qu’Hamilton espérait poursuivre son ascension avec le soutien de McLaren, les deux parties se retrouvèrent finalement sans contrat.

"Nous nous sommes en fait retrouvés en fin de contrat, sans accord, ce qui était assez fou. J’ai même perdu mon accord avec McLaren à ce moment-là, ce qui a été l’une des périodes les plus difficiles de ma vie," a révélé Hamilton.

Cette rupture aurait pu sérieusement compromettre la trajectoire du jeune Britannique. Mais Hamilton a immédiatement cherché à répondre sur la piste.

"J’ai réussi à participer aux courses suivantes en Formule 3, puis je les ai remportées et j’ai récupéré mon contrat."

La suite allait confirmer que McLaren avait eu raison de maintenir cette relation. Hamilton a rejoint le GP2 en 2006 et a immédiatement remporté le championnat, décrochant ainsi le titre qui allait définitivement ouvrir les portes de la Formule 1.

McLaren a alors décidé de lui donner sa chance en 2007, en l’alignant aux côtés de Fernando Alonso, alors champion du monde en titre. Mais avant cette arrivée dans la catégorie reine, Hamilton avait déjà connu une autre étape importante avec Frédéric Vasseur.

"Ensuite, en 2006, j’ai vécu une année incroyable," a poursuivi le pilote Ferrari. "Je me souviens de mon premier essai avec Fred à Jerez. Quand je suis revenu et que j’ai vu sa réaction, elle était évidemment très positive."

Hamilton savait également que les impressions laissées lors de ces essais allaient rapidement être transmises à la direction de McLaren.

"Je savais que tout ce qu’il voyait allait remonter jusqu’à Ron Dennis. Puis, simplement en me tenant aux côtés de Ron... je me souviendrai toujours d’être resté avec Ron à Monza, sur la grille, devant la voiture de Kimi. Et là il m’a dit que je serai en F1 l’année qui suit."

"C’était en quelque sorte le moment où ma vie a vraiment changé."

Quelques mois plus tard, Hamilton faisait ses débuts en Formule 1 avec McLaren. Dès sa première saison, il s’imposait comme l’un des principaux protagonistes du championnat et terminait vice-champion du monde, avant de décrocher son premier titre dès sa deuxième saison, en 2008.

Le Britannique allait ensuite passer plusieurs saisons supplémentaires chez McLaren avant de quitter l’écurie de Woking pour rejoindre Mercedes en 2013 puis Ferrari en 2025.