Un Norris transformé qui interroge : ’il demande à être reconnu’ pour son statut

Lando Norris affiche depuis plusieurs semaines une assurance grandissante, aussi bien en piste que dans ses prises de parole publiques. Le champion du monde en titre revendique désormais plus ouvertement sa place parmi les meilleurs pilotes de la Formule 1, allant jusqu’à s’interroger sur ses écarts de rémunération avec Max Verstappen et Lewis Hamilton. Pour Ralf Schumacher, cette évolution de son discours pourrait ne pas être le fruit du hasard.

L’ancien pilote de Formule 1 estime que le changement est particulièrement visible chez Norris.

"Lando a acquis une force incroyable, pas seulement sur la piste," a-t-il déclaré à Sky Deutschland.

Schumacher pense même que le Britannique pourrait avoir bénéficié d’un accompagnement spécifique afin d’affirmer davantage sa position au sein de la discipline.

"J’ai presque le sentiment que Norris a bénéficié d’un coaching, car il répète désormais avec véhémence qu’il devrait gagner autant que Max Verstappen, autant que Lewis Hamilton, ’parce que je suis tout aussi bon, voire meilleur’."

Cette évolution se traduit notamment par une volonté plus affirmée de Norris d’être reconnu à la hauteur de son statut de champion du monde et de pilote de premier plan.

"Il le revendique désormais, il demande à être reconnu à la position qui est la sienne."

Cette confiance croissante s’est également manifestée dans la manière dont Norris a réagi aux explications avancées pour justifier les difficultés récentes de son équipier Oscar Piastri.

Lorsque l’hypothèse d’une adaptation plus compliquée à une monoplace devenue difficile à exploiter a été évoquée pour expliquer l’écart de performance entre les deux pilotes McLaren, Norris s’est montré particulièrement catégorique.

"Je pense que plus vous avez d’expérience en Formule 1, mieux vous devriez être équipé," a répondu le Britannique.

"Si vous n’êtes pas prêt à vous adapter à une voiture différente, alors vous n’êtes pas à un niveau suffisamment élevé. C’est notre travail, c’est ce pour quoi nous sommes payés des millions."

Norris considère ainsi que la capacité d’un pilote à s’adapter à des caractéristiques différentes fait partie intégrante de son métier, indépendamment du niveau de performance de la monoplace.

"Il faut savoir piloter... bien piloter même, n’importe quelle voiture qu’on vous donne, qu’elle soit bonne, mauvaise, facile ou difficile."

"Je pense vraiment que la voiture de cette année diffère considérablement de celle de l’an dernier et, là encore, il faut s’y adapter. Je ne sais pas si cette voiture est si différente des autres. Je continue de le penser, car c’est le cas depuis que je suis chez McLaren. Tous ceux qui ont piloté une McLaren ont souligné à quel point son pilotage est singulier et unique ; nombre de pilotes ont fait ce constat tout en ayant piloté d’autres voitures par ailleurs."

"Difficile de dire si cela marque une rupture propre à McLaren, mais je me base sur mon expérience de la voiture de l’an dernier, et de cette génération de monoplaces, par rapport à celle de cette année."

"Il faut la piloter d’une manière très différente. J’ai dû m’adapter à bien des égards en début de saison pour comprendre la voiture actuelle, mais je ne saurais dire si c’est une caractéristique propre à McLaren ou autre chose."

L’un des éléments que Norris a mis en avant comme source de sensations différentes concerne les pneus : en raison de la réduction de la taille du châssis en 2026, leur taille a également été revue à la baisse. La surface de contact réduite qui en résulte se traduit par une moindre charge aérodynamique en virage.

"Je suis sûr à 90 % que cela va au-delà du simple équilibre mécanique, la conception même de cette voiture diffère sensiblement de celle des années précédentes. Les pneus sont évidemment très différents eux aussi : plus petits, ils chauffent moins, et présentent toutes sortes de particularités. Il faut donc davantage s’y adapter cette année par rapport à l’an dernier."

Du côté de McLaren, Andrea Stella continue toutefois de présenter les difficultés de Piastri sous un angle différent. Le directeur de l’écurie ne considère pas que le problème soit principalement psychologique et insiste davantage sur la manière dont l’Australien aborde le pilotage.

"Oscar réfléchit encore trop lorsqu’il conduit," a expliqué Stella.

"Si vous réfléchissez tout en conduisant, cela ralentit vos décisions et donc aussi vos temps au tour."

Une analyse qui contraste avec celle de Marc Surer. L’ancien pilote de Formule 1 se montre beaucoup plus sévère lorsqu’il évoque la situation de Piastri et estime que l’Australien pourrait simplement avoir du mal à gérer l’adversité après un début de carrière particulièrement favorable.

"Oscar a peut-être été un peu gâté par ses débuts," a-t-il déclaré.

"Il a remporté la Formule 3 et il était le plus fort en Formule 2. Il a eu une super formation chez Alpine F1, avec plus de 5000 kilomètres en essais privés."

"Ensuite, il arrive en Formule 1 et on lui permet immédiatement de piloter chez McLaren. Donc tout s’est déroulé sans problème."

"La situation actuelle constitue une première véritable confrontation avec les difficultés susceptibles de jalonner une carrière en Formule 1. Je pense qu’il est simplement trop sensible pour être capable de gérer cela."

"Il est différent de Verstappen ou de Alonso. Ils savent gérer les revers et les compromis. Apparemment, lui n’y arrive pas."

"Je pense simplement qu’il a eu une carrière assez facile jusqu’à présent et qu’il est maintenant en train de payer l’addition lorsque les choses ne se passent pas aussi bien."

Dans ce contexte, Ralf Schumacher considère désormais que la hiérarchie chez McLaren est clairement établie autour de Norris. Le champion du monde en titre apparaît selon lui comme le pilote de référence de l’écurie britannique, au même titre que Kimi Antonelli chez Mercedes et Max Verstappen chez Red Bull.

"Lando est le numéro 1 chez McLaren, Kimi chez Mercedes et Max chez Red Bull," a conclu Schumacher.

La montée en puissance du discours de Norris accompagne donc une période particulièrement forte sur le plan sportif, mais également une affirmation plus nette de son statut au sein du plateau. Alors que McLaren doit encore gérer les difficultés rencontrées par Piastri, le Britannique assume désormais beaucoup plus ouvertement son rôle de leader.