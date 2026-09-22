Hamilton et ses jeux psychologiques : ’il a probablement appris cela de Schumacher’

Lewis Hamilton savait-il déstabiliser ses équipiers mieux que quiconque ? Selon Otmar Szafnauer, l’ancien pilote Mercedes maîtrisait parfaitement les "jeux psychologiques," comme l’illustrent plusieurs anecdotes vécues durant la rivalité qui l’a opposé à Nico Rosberg. Présent dans le paddock à l’époque où les deux hommes se disputaient la suprématie en Formule 1, l’ancien directeur de Force India a notamment raconté comment Hamilton s’amusait à perturber les habitudes de préparation de son équipier avant les Grands Prix.

L’association entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg reste l’une des plus marquantes de l’ère moderne de la Formule 1. Amis durant leur enfance, puis équipiers chez Mercedes, les deux hommes sont progressivement devenus de féroces adversaires à mesure que les succès de l’écurie allemande se multipliaient.

Leur rivalité s’est développée avec l’arrivée de l’ère des moteurs V6 turbo hybrides, en 2014. Hamilton avait alors remporté les titres mondiaux 2014 et 2015, avant que Rosberg ne prenne sa revanche en 2016. Quelques jours seulement après avoir décroché l’unique championnat du monde de sa carrière, l’Allemand avait annoncé son départ immédiat de la Formule 1.

Invité du podcast High Performance Racing, Otmar Szafnauer, qui dirigeait alors l’écurie Force India, a affirmé que Hamilton avait recours à deux stratagèmes destinés à jouer sur le mental de son équipier.

"Lewis est vraiment très fort dans les jeux psychologiques, ce que vous aimez certainement entendre," a-t-il lancé.

L’Américain a ensuite expliqué que Nico Rosberg avait l’habitude de jouer au ballon avant le départ des courses afin de se préparer mentalement et physiquement.

"Rosberg aimait jouer avec un ballon de foot avant le départ d’une course pour se mettre dans sa zone... Tout le monde a ses propres habitudes. Il faut l’expliquer. Je vois cela tout le temps. Pierre Gasly le fait, certains font tomber des balles de tennis et doivent les rattraper. D’autres jouent au football. Certains font des jongles."

Ces routines permettent aux pilotes de se détendre, d’affûter leurs réflexes ou simplement de se mettre dans leur bulle avant de prendre place dans leur monoplace. Mais, selon Szafnauer, Hamilton avait trouvé le moyen de perturber celle de Rosberg.

"Rosberg aimait se préparer pour une course de cette manière. Cela le détendait probablement et aiguisait ses réflexes. Et devinez ce que Lewis avait l’habitude de faire ? Il cachait le ballon. Oui, oui, il cachait le ballon."

Hamilton aurait également joué sur un autre besoin très concret de son équipier avant les départs.

"Il savait aussi qu’on pouvait avoir besoin d’une petite pause aux toilettes avant la course. Il allait dans les toilettes réservées aux pilotes et y restait," a poursuivi Szafnauer.

Une méthode déjà utilisée par Michael Schumacher

Au cours de l’émission, Otmar Szafnauer a été informé que cette dernière astuce a également été utilisée contre Nico Rosberg par un autre de ses anciens équipiers : Michael Schumacher.

Jake Humphrey, présentateur du podcast, a alors raconté une anecdote survenue à Monaco.

"À Monaco, Rosberg avait besoin d’aller uriner et il a fini par se retrouver à l’arrière du garage, en train de faire ses besoins dans une bouteille," a-t-il expliqué.

Une révélation qui a immédiatement fait réagir Szafnauer, lequel a établi un lien avec les années durant lesquelles Rosberg avait partagé le garage Mercedes avec Schumacher, entre 2010 et 2012.

"Donc Schumacher l’a fait. Lewis a probablement appris cela de lui," a répondu l’Américain.

"Mais Lewis... Cacher le ballon, j’aime bien cette idée !"

Après le départ de Nico Rosberg, Lewis Hamilton a continué à dominer la Formule 1 avec Mercedes. Le Britannique a remporté quatre titres mondiaux consécutifs entre 2017 et 2020, portant son total à sept championnats du monde, à égalité avec le record établi par Michael Schumacher.

Hamilton a ensuite quitté Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025. Depuis son arrivée au sein de la Scuderia, il a seulement remporté le Grand Prix de Barcelone-Catalogne cette saison.

A-t-il déjà usé de tels jeux psychologiques sur Charles Leclerc ? Les enjeux ne sont pas encore assez élevés pour cela selon Szafnauer.

"Il est devenu un maitre en la matière. Si le championnat du monde se profile à nouveau pour lui, je ne doute pas que Charles sera aussi victime de quelques coups du genre !"