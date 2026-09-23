Bearman a ’beaucoup appris’ avec Ocon et se sent prêt à le remplacer comme leader chez Haas F1

Oliver Bearman pourrait devoir endosser le rôle de leader de Haas F1 si Esteban Ocon devait partir, et il a déclaré qu’il se sentirait prêt à le faire si le Français est remplacé par Rafael Camara ou un autre pilote l’année prochaine. Le Britannique admet qu’il a beaucoup appris de son coéquipier au cours des années passées ensemble en tant que coéquipiers, et qu’il a bien plus compris de choses sur le rôle attendu d’un leader en Formule 1.

Alors qu’Ocon admet lui-même qu’il est sur le marché, ce qui laisse penser que Camara ou un autre des candidats pourrait prendre sa place, Bearman a détaillé comment son actuel équipier a été une inspiration pour lui sur la manière d’aborder l’ingénierie, mais aussi le rôle d’un leader en piste.

"Je suis ici depuis... c’est ma deuxième année en tant que pilote titulaire, mais j’ai aussi passé un an comme réserviste pour Haas, j’ai également fait quelques courses et des EL1 l’année d’avant, et même en 2023, j’ai fait mes premiers EL1. J’ai donc un très bon niveau d’expérience avec l’équipe" a déclaré Bearman.

"J’ai l’impression d’avoir beaucoup progressé en termes de performances sur la piste, mais aussi dans la façon dont je décris ce que je ressens dans la voiture et des choses de ce genre. Et c’est quelque chose pour lequel j’ai certainement beaucoup appris de quelqu’un de très expérimenté comme Esteban."

"Donc de ce côté-là, ça a été un très bon apprentissage pour moi. Même si je compare mes retours à ceux d’il y a 12 mois, je ne suis pas sûr que j’aurais eu la confiance nécessaire pour me fier uniquement à mes propres retours. Mais j’ai l’impression d’avoir fait un bon pas en avant à cet égard, et c’est juste un processus d’apprentissage normal, en fait."

Le Britannique n’a pas non plus encore été confirmé par Haas, mais aucune rumeur ne le met en danger, et il assure lui-même qu’il semble déjà quasiment confirmé pour l’année prochaine.

"La décision finale n’est pas vraiment entre mes mains, mais je suis prêt à rester avec Haas l’année prochaine. Je pense que c’est ce qui va finir par se produire et, pour être honnête, je pense que c’est une belle réussite car ce serait notre troisième année ensemble. Voire presque la quatrième, car nous avons commencé presque à la fin de 2023."

"Cela fait un moment que je me développe, grandis et apprends avec cette équipe. J’aime vraiment la trajectoire sur laquelle nous sommes. Nous avons traversé une période difficile récemment, mais nous avons prouvé à maintes reprises et continuerons de prouver que nous nous battons et faisons plus que notre poids."

Quant à Bakou ce week-end, les évolutions apportées par Haas à sa VF-26 à Monza semblent avoir fait une réelle différence, tant pour la voiture que pour la confiance des pilotes.

"Les dernières courses ont été très encourageantes pour tout le monde, moi y compris," a expliqué Bearman.

"Arriver à Monza après huit ou neuf Grands Prix en sachant que nous n’étions pas vraiment en lice pour les points, c’est très dur, c’était d’ailleurs la première fois de ma carrière que j’abordais un week-end en sachant que le mieux que je pouvais espérer, c’était de passer la Q1."

"C’est difficile à encaisser, surtout quand j’ai le sentiment d’être bien plus performant que l’an dernier. Lors des deux dernières courses, nous avons abordé le week-end en nous disant que nous pouvions accomplir quelque chose de plus intéressant et nous battre pour les points."

"De ce point de vue, c’est très motivant. Tout le monde est dans une dynamique positive et vraiment satisfait des progrès réalisés sur la voiture."