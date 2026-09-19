La Ferrari F40 accidentée de Lando Norris refait surface !

Lando Norris a été aperçu au volant de sa Ferrari F40 dans les rues de Londres, confirmant que son emblématique supercar italienne a enfin retrouvé la route plus d’un an et dmi après un accident très médiatisé survenu en janvier 2025. Le champion du monde avait acquis cet exemplaire quelques semaines seulement avant les dommages, mais il peut désormais de nouveau profiter de l’un des modèles les plus mythiques de l’histoire de Ferrari.

Des images de la Ferrari F40 de Lando Norris circulant dans Londres ont attiré l’attention sur les réseaux sociaux. Cette apparition confirme que la voiture a été réparée après l’accident dont elle avait été victime au début de l’année 2025.

Le pilote McLaren avait pris possession de cette voiture au cours de la fin d’année 2024. Produite à seulement 1 311 exemplaires entre 1987 et 1992, la Ferrari F40 est notamment connue pour avoir été la première voiture de série homologuée pour la route à dépasser les 320 km/h.

Quelques semaines après son acquisition, la voiture avait été impliquée dans un accident sur une route située à proximité de Monaco, alors que Norris n’était pas au volant. Un ami du pilote, qui conduisait la Ferrari, avait perdu l’adhérence à la sortie d’un virage à gauche avant de percuter les glissières de sécurité.

Interrogé à l’époque, Lando Norris avait confirmé que sa F40 n’avait pas encore été réparée. Le Britannique avait également précisé que l’accident s’était produit pendant son absence, avant de reconnaître : "Je n’étais vraiment pas content du tout."

La nouvelle apparition de la Ferrari F40 est survenue peu après le Grand Prix de Madrid, disputé sur le nouveau circuit du Madring, où Lando Norris a terminé à la troisième place.

Le retour de la voiture sur les routes londoniennes n’est pas passé inaperçu. Les images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux (voir vidéo ci-dessous), suscitant de nombreuses réactions de la part des passionnés d’automobiles.

"C’est bien de revoir cette voiture sur la route," a notamment écrit un internaute.

Un autre admirateur a salué le "goût incroyable pour les voitures" du pilote McLaren.

Un troisième a imaginé une rencontre entre Norris et Lewis Hamilton, lui aussi récent propriétaire d’une Ferrari F40 restaurée. En remarquant la similitude des plaques d’immatriculation arrière des deux voitures, il s’est demandé si les deux pilotes ne faisaient pas du "covoiturage automobile".

Lewis Hamilton a récemment fait l’acquisition de sa propre Ferrari F40. Le septuple champion du monde avait dévoilé sa nouvelle voiture totalement restaurée au Grand Prix d’Italie (voir photo ci-dessous), après avoir auparavant vendu l’intégralité de sa collection automobile.

Cette acquisition fait désormais de Hamilton et Norris les deux pilotes de Formule 1 les plus connus à posséder une Ferrari F40, modèle devenu particulièrement recherché par les collectionneurs et les amateurs de voitures historiques.

Avec le retour de la F40 de Norris sur les routes, les deux pilotes britanniques disposent donc désormais chacun de leur exemplaire de cette icône de la fin des années 80 et début des années 90, ouvrant la porte à d’éventuelles rencontres particulièrement remarquées entre les deux Ferrari. En tout cas on le souhaite, comme beaucoup de fans de Norris et Hamilton sur les réseaux !