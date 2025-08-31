Norris : Ça fait mal de perdre 18 points d’un coup

Lando Norris est certainement le pilote le plus déçu aujourd’hui à Zandvoort, avec les pilotes Ferrari.

Le pilote McLaren F1 a subi une panne mécanique en fin de course, alors qu’il mettait la pression sur Oscar Piastri pour la victoire.

Le Britannique est longuement resté en bord de piste, comme Charles Leclerc d’ailleurs, pour digérer ce 25-0 que lui inflige son équipier au championnat pilotes.

Lorsqu’on lui demande ses impressions après son abandon, il est évidemment morose.

"Pas grand-chose. Je veux juste aller manger un hamburger et rentrer à la maison."

"J’étais rapide aujourd’hui. C’est impossible de dépasser ici. J’ai fait une bonne course. J’étais content d’avoir pu rester à 1,5 ou 2 secondes."

"C’était une course positive, mais ça ne veut rien dire. Je n’ai pas réussi à passer. Oscar l’a mérité aujourd’hui. Mais je n’ai pas mérité un abandon. Ce n’était tout simplement pas mon week-end."

"C’est la vie, c’est la course, je prends les choses à la légère quand ce n’est pas de ma faute, et je passe à autre chose."

A-t-il une idée de ce qui est arrivé ?

"Je ne sais pas quel était le problème, le moteur s’est arrêté et c’est tout. Je pense que c’est arrivé assez rapidement. Ce n’est pas de ma faute, je n’y peux rien. Ce n’est tout simplement pas mon week-end, j’ai été un peu malchanceux hier avec le vent et encore moins aujourd’hui."

"C’est difficile, c’est frustrant, c’est sûr, ça fait un peu mal pour le championnat. Ça fait beaucoup de points à perdre si vite et si facilement. Je ne peux rien contrôler de tout ça."

Quant à ses chances pour le titre, il l’admet, ça fait mal. Il est maintenant à 34 points de Piastri. Rien d’insurmontable en 9 courses.

"On verra bien. C’est frustrant. Ça fait mal de perdre 18 points d’un coup. Ça aurait été moins si j’avais fini, mais je dois continuer à me battre, à faire de mon mieux"

"Je vais regarder ça et rebondir. Je vais faire tout ce que je peux."

"La seule chose que je puisse faire, c’est essayer de gagner chaque course. Ce sera difficile, mais je vais tout donner. Honnêtement, je pensais que ce week-end était bon. Je n’ai pas perdu grand-chose en qualifications, mais j’ai toujours eu l’impression de maîtriser la situation."

"Il me reste quelques points à améliorer, mais sans ce petit coup de vent, je serais en pole et je suis sûr que la course aurait été un peu différente aujourd’hui. Le rythme était très soutenu aujourd’hui."

Évoquant sa lutte contre la régularité de Piastri, il a ajouté : "C’est serré. J’ai un bon coéquipier, il est fort, il est rapide en toutes circonstances, donc c’est difficile de revenir sur quelqu’un qui est bon dans presque toutes les situations. Mais oui, ça n’a certainement pas aidé la course au titre."

"Cela n’a fait que compliquer les choses et me mettre davantage de pression, mais l’écart est suffisant maintenant pour que je puisse me détendre et me lancer sans trop réfléchir."