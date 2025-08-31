Verstappen admet de la ’chance’ pour sa 2e place, un ’bon résultat’ à domicile

Max Verstappen a terminé deuxième de manière inattendue à Zandvoort, après avoir passé toute la course derrière les deux pilotes McLaren F1. Profitant de l’abandon sur panne mécanique de Lando Norris, le quadruple champion du monde termine deuxième derrière Oscar Piastri.

En pneus tendres au départ, il a failli dépasser Norris mais a également manqué de peu un accident au virage 2, ce qui l’a contraint à rester troisième tout au long de la course, comme il l’expliquait après l’arrivée.

"Ce n’était pas simple, j’ai tout donné au départ pour progresser. Je me suis fait peur dans le virage 2 mais ensuite, on a dû faire notre propre course. On n’avait pas le rythme des McLaren mais j’ai eu de la chance qu’une des deux abandonne" a déclaré Verstappen.

"J’ai essayé d’attaquer dans le virage 3 mais il y avait trop de sable dans le virage 2 pour pouvoir passer là. J’ai essayé de faire mieux après avec un composé plus tendre mais ça n’a pas fonctionné."

Celui qui ne pensait pas viser une place dans le top 5 après les essais vendredi soir assure que cette troisième place est inespérée : "En général, être sur le podium est un bon résultat, et être deuxième est un bon accomplissement pour nous."