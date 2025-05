Norris est ’fier’ après une pole ’pas facile’ à Monaco

Lando Norris a signé une belle pole position à Monaco au terme d’une bataille acharnée entre lui et Charles Leclerc lors des qualifications. Le pilote McLaren F1 se félicite d’avoir battu par deux fois le Monégasque pour s’élancer premier demain.

"Ca faisait longtemps, donc je suis content ! Je réalise à quel point ça fait du bien après avoir eu des difficultés ces derniers mois en qualifications. C’est encore mieux de le faire ici à Monaco, c’est un bel endroit, le circuit le plus difficile et contre le héros local, donc je suis fier de toute l’équipe qui a travaillé dur pour des jours comme celui-là" note Norris.

McLaren a fait faire deux tours sur le même train de pneus à ses pilotes en Q3, mais ça n’inquiétait pas le Britannique : "Pas de risque, on pensait que c’était le mieux à faire, et ça a payé ! On a fait ce en quoi on croyait, l’équipe a fait un travail incroyable ici et à l’usine, car ces jours ne viennent pas facilement, et c’est grâce à eux."

Améliorer en fin de séance est toutefois le plus délicat : "C’est la partie difficile, on essaie de trouver du temps régulièrement, car les autres vont progresser de plus en plus. Quand vous arrivez en Q3, vous pouvez prendre plus de risque, mais c’était un joli temps et ça fait plaisir quand on franchit la ligne. Ca a payé donc je suis heureux."

Interrogé sur les nombreuses stratégies possibles demain en course, Norris a botté en touche : "Je n’ai aucune idée, et pour l’instant je m’en fous ! Je profite d’aujourd’hui, et ce soir on se préparera pour demain. Mais je suis heureux de la qualification, je vais en profiter un petit moment et je me concentrerai ensuite sur demain."

"J’ai percuté plus de rails ce week-end que dans ma carrière !"

Oscar Piastri était quelque peu en retrait de Norris et Leclerc au terme d’une séance durant laquelle il a commis deux erreurs. L’Australien est toutefois satisfait de sa troisième place car il craignait un pire résultat après un week-end marqué notamment par un accident en EL2.

"Intense, comme toujours ici !" a déclaré Piastri au sujet de la qualif. "Ca m’a rappelé l’an dernier, le premier tour était bien, et j’ai fait une erreur à la chicane dans le deuxième tour. Mais battre Lando allait être difficile, bien joué à lui, et je suis quand même content. Le week-end a été compliqué et terminer avec un bon tour est un bon résultat."

Il explique les risques pris pour aller chercher un tel niveau de performance : "J’ai percuté plus de murs ce week-end que dans tout le reste de ma carrière ! C’était difficile, j’ai eu du mal à me mettre dans le rythme. J’étais plus satisfait en qualifications, j’ai pu me mettre dans le rythme."

La stratégie sera cruciale avec les deux arrêts obligatoires : "On y a pensé mais beaucoup de choses dépendaient de la qualification. On est en bonne position mais ce sera une course palpitante demain."