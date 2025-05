Hamilton continue à travailler avec Ferrari sans se soucier des critiques sur lui

Lewis Hamilton a connu pour l’instant des courses frustrantes chez Ferrari.

A part le Sprint en Chine, qu’il a remporté, le pilote britannique n’a pas été au niveau de Charles Leclerc. Mais nous avons vu des relais où la voiture – et lui-même – ont été vraiment compétitifs.

Pourquoi n’y a-t-il pas encore eu ce déclic ?

"Beaucoup de choses. Beaucoup de choses différentes. Il n’y en a pas une en particulier."

Y a-t-il un point à évoquer après le long travail qu’il a fait à l’usine après Djeddah ?

"Pas particulièrement. Je veux dire, quand j’ai rejoint Mercedes, les six premiers mois ont été difficiles pour m’habituer à travailler avec de nouvelles personnes. Évidemment, les ingénieurs avec lesquels je travaille maintenant sont habitués à régler une voiture pour un pilote différent et un style de pilotage différent, et je suis habitué à conduire une voiture avec un style de pilotage différent. C’est donc une combinaison de plusieurs facteurs."

"Mais oui, nous avons passé du bon temps de travail en Italie. Nous avons revu beaucoup de choses, on a bien fait du simulateur. On a ajusté certains points. On verra ce que ça donne ce week-end."

Cela ira donc mieux vers l’été ?

"Six mois du coup ? Je ne sais vraiment pas. On fait tout notre possible pour raccourcir ça, mais ça pourrait être plus long. Qui sait ?"

Se sent-il capable de piloter cette voiture instinctivement, ou doit-il réfléchir consciemment à ses gestes ?

"En général, c’est toujours un mélange des deux, mais je travaille dur pour m’adapter à celle-ci, c’est sûr."

Sa compétitivité fait l’objet de beaucoup de commentaires dans les médias. Si Hamilton admet les voir, il affirme aussi : "je n’y pense pas vraiment. J’essaie de ne pas trop me focaliser sur les opinions de personnes qui n’ont aucune idée de ce qui se passe réellement, mais plutôt sur celles de personnes qui n’ont jamais été à ma place. Donc oui, je fais profil bas et j’essaie de continuer à apprécier le travail que je fais avec mes collègues."

Et ce week-end à Miami ? Que peut-on attendre de lui et de Ferrari ?

"Aucune idée. On fera de notre mieux. On n’a pas d’évolutions ni rien ce week-end, mais on continue d’essayer d’optimiser la voiture. Évidemment, Charles a fait un travail fantastique lors de la dernière course et a montré ce que la voiture pouvait faire en course. L’objectif est donc d’essayer de reproduire cela."