Norris a interdiction de parler de certains sujets dont les F1 2026

Lors d’une récente interview, il a été interdit à Lando Norris de répondre aux questions concernant les problèmes posés par la réglementation 2026 de la Formule 1. Les questions relatives à ses rivaux Max Verstappen et George Russell ont également été jugées hors limites par le management du pilote McLaren F1.

Le champion du monde en titre avait été l’un des premiers pilotes à alerter sur les conséquences potentiellement dangereuses de la nouvelle réglementation des groupes motopropulseurs avant le début de la saison.

L’accident d’Oliver Bearman au Japon a évidemment mis ses propos en relief, et pourtant, Norris a reçu l’interdiction d’exprimer ses inquiétudes sur le règlement lors d’un récent entretien. Donald McRae, du journal The Guardian, a précisé que cette consigne émanait de l’entourage du pilote de 26 ans.

"À dix minutes de la fin de l’interview, j’ai posé une question sur la réglementation" rapporte McRae. "Le manager de Norris n’est pas présent physiquement, mais un téléphone a été posé sur la table. Sa voix désincarnée s’en échappe soudainement pour souligner qu’il ne peut y avoir aucune question sur ce sujet."

"C’était sa seule intervention de toute l’interview. Je me tourne vers Norris et souligne l’importance du problème. Un jeune représentant de l’équipe de management présent dans la pièce s’approche alors pour dire ’le temps est écoulé’."

McRae a noté qu’on lui avait signifié peu avant l’entretien que les questions relatives au règlement, à Verstappen et à Russell étaient proscrites. Norris aurait déclaré qu’il était "heureux de répondre à cette question", mais son équipe de management a brusquement interrompu l’interview.

C’est la deuxième fois que le travail journalistique et la presse se voient entravés sur les circuits cette année, après que Max Verstappen a refusé de continuer une interview si un journaliste à qui il en voulait pour une ancienne question ne quittait pas la zone médias dans laquelle il se trouvait.