De la crise à la surprise ? Aston Martin F1 peut viser un rebond à l’été

Malgré une entame de collaboration très compliquée avec Honda, Aston Martin F1 pourrait encore créer la surprise cette année. C’est en tout cas l’avis de Juan Pablo Montoya, convaincu que l’écurie britannique dispose du potentiel nécessaire pour inverser la tendance une fois ses problèmes résolus.

Installée à Silverstone, l’équipe a souffert dès les premières courses avec l’introduction de son nouveau groupe propulseur Honda. Le constat est sévère : il aura fallu attendre trois Grands Prix pour voir une Aston Martin rallier l’arrivée, avec une modeste 18e place pour Fernando Alonso comme meilleur résultat initial.

Une entame difficile qui ne doit pas décourager l’équipe selon Montoya.

"Je pense toujours qu’ils vont surprendre tout le monde une fois qu’ils auront réglé leurs problèmes," affirme l’ancien pilote de Formule 1. "Je pense vraiment qu’ils auront une voiture assez compétitive une fois que tout sera rentré dans l’ordre. Cela leur prendra plus de temps, mais je crois qu’Aston va nous surprendre, et dès cette année."

Selon le Colombien, les difficultés actuelles semblent en grande partie liées au partenariat moteur avec Honda, même s’il nuance cette analyse.

"Le principal problème semble venir du côté Honda, mais je ne sais pas si Honda est l’unique souci. Mais comme je l’ai dit, une fois qu’ils auront tout compris et qu’ils fonctionneront dans la bonne fenêtre d’exploitation, ils devraient être assez performants."

Montoya estime également que certaines attentes étaient peut-être trop élevées au moment de la transition technique.

"Je pense qu’Aston s’attendait à récupérer immédiatement le niveau de performance que Red Bull avait avec Honda. J’ai travaillé avec Adrian, je sais à quel point il est intelligent et talentueux. Mais cela prend du temps."

Enfin, l’ancien vainqueur de Grand Prix esquisse un calendrier pour un éventuel redressement.

"Je pense qu’au moment où nous reviendrons de la pause estivale, ils commenceront à aller mieux. Et s’ils parviennent à trouver leur voie, je serais optimiste pour eux à long terme, car je pense qu’ils vont redresser la situation."

Mais au-delà des difficultés techniques, la situation d’Aston Martin suscite aussi des tensions sur le plan humain. Ancien pilote de Formule 1 également, Riccardo Patrese a ainsi critiqué ouvertement l’attitude de Fernando Alonso dans ce contexte délicat.

L’Italien reproche à l’Espagnol sa tendance récurrente à pointer du doigt ses équipes même si Alonso n’a pas, selon nous en tout cas, été trop véhément.

"Alonso est l’un des meilleurs pilotes de l’histoire de la Formule 1, mais je n’aime pas la manière dont il a critiqué l’équipe. Si vous êtes un pilote professionnel, vous pilotez et vous vous taisez, et vous essayez d’améliorer le projet. C’est stupide de critiquer les gens avec qui vous travaillez. Il l’a déjà fait par le passé et il recommence."

Patrese reconnaît toutefois que la frustration d’Alonso peut se comprendre au vu des difficultés rencontrées avec la monoplace.

"Alonso a raison, car on voit bien qu’il est impossible de garder la voiture sur la piste. Mais c’est un double champion du monde et tout le monde reconnaît qu’il est un très bon pilote. C’est justement pour cela qu’il devrait défendre la situation au lieu d’attaquer son équipe."