Pourquoi Wolff ’n’aime pas lire’ des comparaisons entre Antonelli et Senna

Andrea Kimi Antonelli, réalise les performances attendues pour sa deuxième saison, et il mène désormais le championnat. Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, a confirmé qu’il en est satisfait, tout en cherchant à tempérer certaines comparaisons enflammées lues dans la presse italienne.

Antonelli, plus jeune leader du championnat de F1 et premier Italien à remporter deux victoires de suite depuis Alberto Ascari en 1953, a été comparé à Ayrton Senna par certains journalistes, ce qui ne plait pas à son patron.

"En ce qui concerne Kimi, nous avons toujours été très clairs sur nos objectifs" a déclaré Wolff. "Notre première année d’apprentissage a été marquée par de superbes performances, des moments forts, mais aussi d’autres instants plus difficiles. C’est exactement ce que nous avons observé."

"Aujourd’hui, nous sommes dans la deuxième année et il continue de se développer de la manière que nous espérions et avions prévue. Bien sûr, en Italie, tout le monde veut parler de championnats du monde et les comparaisons avec Senna surgissent, ce que je n’aime pas lire parce qu’il n’a que 19 ans."

Cela peut ajouter une pression supplémentaire, mais l’Autrichien salue la gestion de celle-ci par son jeune pilote : "Il s’en sort très bien. Au sein de l’équipe, il y a des moments où nous le protégeons, et d’autres où nous exerçons plus de pression. Mais dans l’ensemble, tout se met en place comme prévu."

Wolff a ajouté que Russell, qui avait commencé la saison en tant que favori pour le titre et leader technique sur la piste, avait manqué de chance, mais il le considère toujours comme un favori au titre mondial.

"Je n’ai pas vu beaucoup d’erreurs de la part de George jusqu’à présent, mais j’ai vu des courses se retourner contre lui alors qu’il aurait pu gagner sans les voitures de sécurité ou le trafic. Il pilote à un niveau si élevé qu’il est essentiel au succès de l’équipe. C’est une grande personnalité. C’est un pilote Mercedes et cela se voit."

Cette domination de Mercedes laisse suggérer que la course au titre mondial de cette année pourrait se jouer exclusivement entre les pilotes des Flèches d’Argent. Bien que Mercedes autorise ses deux pilotes à se battre, Wolff prévient que les conséquences d’accrochages et conflits seront colossales.

"L’étrangeté de la Formule 1 réside dans le fait que les deux coéquipiers sont aussi les plus grands concurrents. Et nous avons beaucoup appris au cours des dix dernières années sur la meilleure façon de gérer ces situations."

"Mais ’mieux gérer’ signifie aussi les laisser courir et accepter le fait qu’ils s’affrontent. Il y a certaines valeurs que nous défendons au sein de l’équipe. L’équipe sera toujours plus grande que les pilotes. C’est Mercedes, l’une des marques les plus prestigieuses au monde, la meilleure marque automobile."

"Nous courons pour les 150 000 personnes qui travaillent pour nous. Une entreprise qui existe depuis plus de 120 ans. Le fait d’avoir l’opportunité de figurer parmi les rares pilotes sélectionnés pour Mercedes implique aussi la responsabilité de courir pour la marque."

"Dès l’instant où un pilote a l’impression que tout tourne autour de lui, c’est un état d’esprit que nous n’autoriserons jamais et que nous n’accepterons pas dans l’équipe. Nous l’avons déjà fait par le passé. Vous savez, je préférerais n’avoir qu’une seule voiture en piste si les choses n’étaient pas claires."

"Mais je pense que nous n’en arriverons jamais là car nos pilotes font partie de la famille Mercedes depuis si longtemps qu’ils sont imprégnés de cet état d’esprit, de cette approche philosophique et de l’héritage qu’ils représentent."