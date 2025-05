Newey va étudier les méthodes d’Aston Martin F1 à Monaco

Andy Cowell estime que la première apparition d’Adrian Newey en bord de piste pour Aston Martin F1 à Monaco lui permettra de mieux comprendre ses axes d’amélioration.

Newey a rejoint Aston Martin en tant que directeur technique associé en mars, mais a travaillé à l’usine pendant les sept premières manches de la saison, concevant la voiture 2026 qui, selon l’équipe, lui permettra de se hisser au sommet du championnat.

L’AMR25 n’a pas été aussi compétitive que l’équipe l’espérait, cependant, l’influence de Newey sur cette voiture a été nulle.

"Lorsqu’Adrian nous a rejoints début mars, nous avons dit : ’Il faut qu’Adrian se concentre sur 2026 et l’architecture de la voiture’, ce sur quoi il s’est principalement concentré, comme prévu," a confié Cowell à Monaco.

"Oui il a parlé de l’AMR25. Les conversations à la pause déjeuner n’ont pas seulement porté sur son alimentation ou ses activités du week-end, mais aussi sur la voiture 2025 et les éventuels problèmes. Une équipe d’ingénieurs distincte a travaillé sur la voiture 2025."

"En travaillant sur la voiture 2026, il a pu découvrir nos outils, notamment la CFD, la soufflerie et tout le processus de collecte des données, de la planche à dessin aux résultats en soufflerie. Grâce à cela, nous apprenons à identifier nos forces et nos faiblesses, puis à les maintenir et à les améliorer. C’est ce qu’il a fait à l’usine."

"Il est ici, il verra comment nous évoluons lors d’un week-end de course, comment nous optimisons la voiture, et nous bénéficierons de son expérience et de ses connaissances."

"Il observera ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas. Cela nous aide dans notre travail et nous aide à établir des listes de points à améliorer pour devenir une équipe plus forte."

Mais Cowell attend vraiment plus de Newey pour la saison prochaine, évidemment.

"Concernant l’architecture de la F1 de 2026, il est probablement l’un des rares ingénieurs du sport automobile à pouvoir analyser l’ensemble de la voiture."

"Ce n’est pas seulement un génie aérodynamique, c’est un génie architectural, de pousser chaque détail au maximum. Et à côté de cela il a la réflexion sur les modifications à apporter aux réglages lors des EL1, EL2 et EL3. Il couvre tous les aspects d’une saison de championnat réussie. Ce sera un atout formidable pour nous."