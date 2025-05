Vowles suggère que Ferrari a commis ’une erreur’ en recrutant Hamilton

James Vowles n’est pas certain que la décision de Ferrari de recruter Lewis Hamilton n’ait pas été une « erreur ».

En fin de compte, cela a bien fonctionné pour Vowles, qui dirige l’écurie Williams et a recruté Carlos Sainz, chassé par l’arrivée du septuple champion du monde.

Le journal El Mundo Deportivo a dit à Vowles que si Ferrari avait réellement commis une erreur avec Hamilton, qui a connu des difficultés en rouge jusqu’à présent, c’était une « bonne erreur » pour Williams.

"Exactement," a acquiescé Vowles.

Mais Vowles pense-t-il vraiment que Ferrari regrette maintenant de ne pas avoir conservé Sainz aux côtés de Charles Leclerc ?

"Je ne peux pas vraiment vous le dire," a répondu le Britannique avec diplomatie.

"Ils avaient leurs raisons pour prendre leurs décisions. Lewis est toujours septuple champion du monde. Il apporte toujours un savoir incroyable."

"Et même si tout le monde parle de Lewis, il a parfois poussé Charles. Ferrari a fait ce qu’il fallait et m’a donné l’occasion de travailler avec Carlos."

Williams et Sainz, cependant, ont connu des hauts et des bas jusqu’à présent, l’Espagnol ayant du mal à s’acclimater à une voiture et une équipe très différentes, et exprimant ouvertement son désaccord avec certaines décisions stratégiques récentes.

À Imola, il a admis avoir failli ignorer un ordre d’équipe lui ordonnant de s’arrêter.

"J’ai failli ne pas rentrer," a déclaré Sainz "car cela semblait trop tôt. Mais je suis un homme d’équipe. Je suis les ordres. Si l’équipe me demande de m’arrêter, je dois obéir. Mais j’avais le sentiment que ce n’était pas la bonne décision à prendre, et cela s’est avéré être le cas."

Sainz a également exprimé publiquement sa frustration face à la décision de Williams d’abandonner le développement de sa voiture 2025, relativement compétitive, pour se concentrer entièrement sur 2026.

"Il est possible que nous ajoutions de nouvelles pièces à la voiture après la pause estivale," dit aujourd’hui Vowles. "Mais elles ne seront pas testées en soufflerie. Nous avons besoin du maximum d’essais autorisés pour 2026."

Malgré cela, Vowles admet que produire une voiture gagnante pour la saison prochaine est un objectif "trop ambitieux" pour Williams.

"Nous avons trop de choses qui ne sont pas en place pour construire une voiture gagnante pour 2026. Tout simplement trop."

"Mercedes, McLaren, Red Bull et Ferrari ont des systèmes bien mieux structurés que les nôtres actuellement, mais nous sommes en bonne voie pour rattraper notre retard. Mais ils ne seront pas en ligne d’ici 2026, peut-être même pas d’ici 2027. C’est en 2028 que je vois ces systèmes être pleinement opérationnels."