Mercedes F1 révèle que la W16 d’Antonelli a décidé de s’arrêter seule à Imola

Mercedes F1 a expliqué les raisons de l’abandon d’Andrea Kimi Antonelli. C’est Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste, qui a détaillé qu’il s’agissait d’un problème de ressort d’accélérateur. Mais ce n’est pas ce problème qui a causé l’abandon, puisqu’il a simplement poussé la voiture à s’arrêter d’elle-même, submergée par les problèmes techniques.

"Nous ne sommes pas allés au fond des choses, mais il a été relativement facile d’identifier les défauts à l’origine du problème. Il s’agissait donc d’un problème au niveau de l’amortisseur de l’accélérateur. Nous avons constaté sur la voiture que, de temps en temps, il ne mettait pas les gaz à fond" a déclaré Shovlin.

"Aujourd’hui, nous pouvons exécuter des routines qui nous permettent de recalibrer ces capteurs en direct pendant que nous conduisons, mais en fin de compte, c’est un gros problème de sécurité si l’accélérateur ne fonctionne pas correctement."

"Ce qui l’a arrêté, c’est en fait le programme de la voiture qui a décidé qu’il y avait suffisamment de problèmes pour couper le signal de l’accélérateur. Et c’est évidemment ce qui a immobilisé la voiture. Avec le défaut que nous avions, nous n’allions de toute façon pas arriver au bout de la course, alors nous avons toujours péché par excès de prudence."

L’équipe va en priorité s’arranger pour éviter que le problème ne se reproduise, et s’il y a un défaut structurel, il sera corrigé à plus long terme : "Nous avons identifié l’assemblage en cause. Il nous est revenu. Nous l’avons ici, à Brackley. Ils ont même commencé à le démonter."

"Les recherches se poursuivent et il est peu probable que le problème soit difficile à résoudre pour Monaco. Il n’est cependant pas garanti que nous n’apporterons pas de modifications à la conception pour les courses à venir. Donc, à court terme, nous allons contenir le problème, mais à plus long terme, il pourrait y avoir un changement de conception."

Mercedes a aussi vérifié la voiture de George Russell, car le Britannique a lui aussi connu une alerte avant la course : "Il a mentionné qu’il y avait un problème sur les tours de la grille avant le départ. Il n’est pas toujours facile d’obtenir une bonne lecture de l’équilibre sur ces tours de grille."

"Mais cela dit, les pilotes sont plutôt doués pour nous dire ce qu’ils ressentent - ils sont normalement assez fiables. Tout ce que nous pouvons faire sur la grille, c’est enlever la carrosserie, jeter un coup d’œil rapide, vérifier qu’il n’y a rien d’évident."

"Nous ne disposons que de quelques minutes et nous n’avons rien vu qui ressemble à un problème. La voiture était très bien à la fin des qualifications et nous n’avons rien fait pendant la nuit. Vous partez pour les tours de la grille, vous auriez pu penser que tout irait bien. Mais il y avait quelque chose qu’il détectait, et cela s’est poursuivi pendant la course."

"Nous avons maintenant la voiture et toutes les pièces à Monaco ; il y a un bon programme pour vérifier les pièces, scanner ce qui doit l’être, pour s’assurer qu’il n’y a pas de délamination ou autre chose. Nous allons vérifier que tout est fait comme il se doit et nous assurer que s’il y a un problème, nous pouvons le résoudre avant la course de Monaco."