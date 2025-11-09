Grand Prix de Madrid : la folie des billets commence

Les organisateurs de la nouvelle course de Formule 1 à Madrid affirment que plus de 50 000 billets ont déjà été vendus pour la première course de la ville en septembre 2026, un quart des acheteurs provenant de l’étranger, principalement du Royaume-Uni, des États-Unis et du Mexique.

Le vice-ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Luis Martin, a déclaré à l’Assemblée de Madrid que la forte demande initiale "démontre l’opportunité stratégique que représente ce nouveau circuit pour stimuler le tourisme, l’économie et le rayonnement international de la région."

Le circuit urbain baptisé "Madring" à Valdebebas est désormais achevé à 90% en ce qui concerne le terrassement du tracé, et devrait être terminé d’ici mai 2026 avec tous les bâtiments et tribunes fonctionnels. Il sera situé à seulement 16 km du centre-ville et à cinq minutes de l’aéroport.

Les responsables espèrent que cet événement générera 450 millions d’euros par an et soutiendra plus de 8 000 emplois, mais les opposants politiques continuent de remettre en question les coûts et la transparence du projet.

Luis Martin a critiqué "les remises en question incessantes" du PSOE, le principal parti de centre-gauche espagnol, et de Mas Madrid, le mouvement progressiste de gauche écologiste de la ville, soulignant que le gouvernement espagnol continue d’accorder des millions d’euros de subventions au Grand Prix existant de Barcelone.