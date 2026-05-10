’Laisse-moi gérer Antonelli’ : l’échange révélateur entre Wolff et Bono à Miami

Le début de saison impressionnant de Kimi Antonelli continue de susciter les louanges dans le paddock, et Toto Wolff n’a pas hésité à mettre en avant le rôle joué par son ingénieur de course, Peter Bonnington, surnommé Bono, dans l’ascension du jeune Italien. Le directeur de Mercedes en F1 estime que l’expérience et la gestion humaine de Bono ont largement contribué aux récents succès du pilote de 19 ans.

Ancien ingénieur de course de Michael Schumacher lors du retour de l’Allemand chez Mercedes, puis figure emblématique de la relation entre Lewis Hamilton et les Flèches d’Argent pendant douze saisons, Bonnington travaille désormais avec Antonelli depuis les débuts du pilote en Formule 1 en 2025.

Et les résultats parlent déjà d’eux-mêmes. Désormais dans sa deuxième saison, Antonelli vient d’enchaîner trois victoires consécutives et est devenu, au passage, le plus jeune leader du championnat du monde de l’histoire de la F1.

Après le succès du pilote italien à Miami, Wolff a été interrogé sur l’importance de Bonnington dans l’accompagnement d’Antonelli, notamment après les échanges radio entendus pendant la course concernant les limites de piste.

"Bono a appris auprès des plus grands, de Schumacher à Hamilton pendant de nombreuses années, et maintenant avec Kimi," a déclaré Wolff. "Il a été un bon mentor pour lui, mais aussi un patron solide."

Wolff a ensuite raconté un échange intervenu pendant la course, alors qu’Antonelli flirtait dangereusement avec les avertissements pour dépassement des limites de piste.

"Il y a eu un moment où il avait déjà deux avertissements pour les limites de piste. J’ai dit à Bono : ’Encore un et je vais prendre la radio’. Et il m’a répondu : ’Comme la dernière fois (en Chine, ndlr), non, non, laisse-moi gérer ça’."

Pour Wolff, cette réaction illustre parfaitement la maîtrise de Bonnington dans son rôle auprès d’un jeune pilote encore en pleine progression.

"Cela montre qu’il sait parfaitement comment gérer ce genre de situation. C’est très positif, il a fait partie du succès," a ajouté l’Autrichien.

Si Wolff a qualifié la prestation d’Antonelli à Miami de "meilleure course jusqu’à présent", il insiste néanmoins sur le fait que Mercedes doit continuer à accompagner son jeune talent avec patience et méthode.

"Quand on regarde son parcours en karting et dans les formules de promotion, il a toujours été exceptionnel," a expliqué Wolff. "Et quand on repense à ce que nous disions l’an dernier, c’est exactement comme cela que son évolution et ses performances se déroulent aujourd’hui."

Le directeur de Mercedes estime que la progression de l’Italien suit une trajectoire logique, faite à la fois de moments brillants et d’erreurs nécessaires à son apprentissage.

"Nous avons connu des moments extraordinaires, des éclairs de génie, mais aussi des moments où il devait avoir le droit de faire des erreurs."

"Il y a eu un travail d’encadrement réalisé autour de Kimi afin d’éviter qu’il ne se mette lui-même sous trop de pression."

"Nous devions calibrer cela et continuer à l’encadrer tout en maintenant de manière juste et modérée une certaine pression sur lui. Il est capable d’analyser les choses sans pour autant trop réfléchir. Il compartimente dans son cerveau. ’D’accord, j’ai fait une erreur. Je passe à autre chose’. Il sait déjà faire cela, ce qui est étonnant de maturité à son âge."

Wolff insiste enfin sur la nécessité de conserver une vision à long terme avec celui qui apparaît déjà comme l’un des futurs grands noms de la discipline.

"Je pense que tous ceux qui sont proches de lui doivent continuer à répéter et réaffirmer le même message : c’est un projet sur le long terme. Tout ne va pas se jouer dans cette 2e saison pour lui. Même s’il ne faut jamais rater la moindre opportunité en F1. Contradictoire, n’est-ce pas ?"