Miami ne veut pas d’un 4e GP de F1 aux États-Unis

Jamais 3 sans 4 ? Après Austin, Las Vegas et Miami, la F1 pourrait-elle prochainement ajouter une 4e course aux États-Unis au calendrier, par exemple à New York ? À Chicago ? Ou à Indianapolis ?

L’arrivée d’une deuxième équipe américaine sur la grille l’an prochain, soit Cadillac, plaiderait en ce sens. D’autant que l’intérêt des Américains ne faiblit pas pour le sport, grâce au dynamisme impulsé par Liberty Media dont le bilan est exceptionnel sur ce point.

Le président du GP de Miami, Tyler Epp, a été interrogé à ce sujet, alors que sa course vient d’être prolongée jusqu’en 2041. Et sans surprise, il ne se dit pas très partant à l’idée d’ajouter un concurrent supplémentaire au calendrier F1, fût-il situé sur la côte Est !

« Nous ne serions certainement pas favorables à une quatrième course. Je ne m’inquiète pas de la dépréciation de notre événement, mais nous devons stabiliser certaines de ces nouvelles courses » a assuré Epp.

« Nous sommes très respectueux de l’histoire de la Formule 1 avant l’existence du Grand Prix de Miami, et nous avons essayé d’être très humbles avec cela. Et maintenant, nous avons deux des trois courses aux États-Unis qui sont toutes deux ce que je considérerais comme de très nouvelles courses. »

« Espérons que nous nous sommes établis ici à Miami comme une course qui est là pour durer. Et nous continuerons à investir avec la F1, la FIA et le sport. »

Epp aurait-il donc des doutes sur la santé financière de la F1 aux États-Unis ? Sur l’intérêt du public ?

« Nous pouvons être très optimistes concernant la Formule 1 aux États-Unis » affirme-til.

« Je la considère comme solidifiée, là pour rester et visant une croissance continue, pas nécessairement des hauts et des bas. »

« Je pense que l’écosystème sportif américain en général connaît des hauts et des bas avec la compétitivité et la concurrence sur des marchés particuliers, mais dans l’ensemble, nous sommes vraiment, vraiment optimistes quant à l’état de la Formule 1. »

Cette année, Epp l’assure, le Grand Prix de Miami se disputera à guichets fermés. Et contrairement aux idées reçues, il affirme que le public n’est pas seulement très fortuné malgré le prix des billets !

« Nous avons l’acheteur de luxe haut de gamme avec qui nous avons vraiment cultivé une relation et gagné sa confiance » martèle le président du GP de Miami.

« Mais en même temps, certaines de nos données sur les fans de sport automobile d’entrée de gamme nous disent que nous sommes aussi un événement de sport automobile pour les personnes qui sont intriguées et intéressées et qui veulent juste venir voir les voitures pour la première fois. »

« La base croît le plus agressivement d’après ce que nous avons vu chez les acheteurs de 20 et 30 ans. »

« Nos données ne nous disent pas qu’il s’agit d’un public d’hommes blancs de 30 à 60 ans, ce n’est pas ce que nous voyons maintenant. »

« Certes, ils sont là, mais c’est un groupe beaucoup plus éclectique et diversifié que cela et c’est en partie parce que nous sommes à Miami, qui est un marché si merveilleusement diversifié. »

« Nous suivons environ 40% de femmes pour 60% d’hommes en ce moment ».

« C’est basé sur les données des acheteurs et je peux aussi dire que le public féminin est certainement plus jeune que le public masculin. Il penche vers les plus jeunes. »

Pas de GP nocturne l’an prochain, mais après ?

Pour faire croître encore l’intérêt porté à son Grand Prix, Epp pourrait-il envisager de passer Miami en course nocturne, comme Las Vegas par exemple ?

« Ça revient chaque année. Je peux vous dire que nous avons une discussion interne à ce sujet, et il y a des gens autour de notre table qui sont très catégoriques sur le fait que c’est la bonne chose à faire. »

« Mais nous n’en sommes pas là aujourd’hui, et il n’y a pas de plans pour que la course de 2026 soit un événement nocturne. »