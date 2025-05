Risque d’orages : le GP de Miami de F1 prend des mesures en cas de suspension

On ne plaisante pas avec la météo à Miami et des protocoles ont été mis en place qui pourraient entraîner une suspension de la course en cas de risque d’orage.

La deuxième course de la F1 Academy a été annulée aujourd’hui à cause de piste détrempée. Depuis le soleil est revenu et, à 1 heure du départ, ce sont toujours de belles conditions qui règnent sur le GP de Miami au Hard Rock Stadium.

Cependant les averses et même des orages peuvent arriver plus tard dans la journée. La FIA a donc précisé ce qui pourrait arriver dans ce cas.

"Les commissaires sportifs, exerçant les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 11.9.2.a et 11.9.3.n du Code sportif international de la FIA, décident ce qui suit :

"Conformément aux normes locales de sécurité publique, il est possible que la course soit suspendue en raison du risque d’orage sur ou autour du circuit, afin de permettre à tout le personnel de se mettre à l’abri dans un lieu approprié. Dans de telles circonstances, pour le bon déroulement de l’épreuve, les procédures suivantes s’appliqueront :

"La course sera suspendue conformément à l’article 57 du Règlement Sportif. Toutes les voitures devront regagner la voie des stands et s’arrêter sur la voie rapide, comme décrit à l’article 57.2."

"Une fois toutes les voitures revenues dans la voie des stands, les équipes seront informées via le système de messagerie officiel qu’elles doivent être poussées hors de la voie rapide et ramenées à leurs garages."

"Les portes des garages doivent rester ouvertes jusqu’à instruction contraire. Afin d’éviter toute ambiguïté, toute voiture se trouvant dans son garage au moment de la suspension de la course, ou déplacée de la voie rapide vers une autre partie de la voie des stands sans ou avant cette instruction, sera placée à l’arrière de la file de voitures avant la reprise, conformément aux articles 57.3 ou 57.5 respectivement."