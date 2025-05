Norris et Piastri ’aiment travailler ensemble’, ce qui crée une ’excellente ambiance’

Lando Norris a chanté les louanges de son équipe et de l’ambiance qui y règne depuis le début de saison. McLaren F1 est en tête des deux championnats, et lui et Oscar Piastri sont premier et deuxième au classement des pilotes, ce qui aide à créer une dynamique positive, tout comme le leadership des dirigeants du team.

"C’est très bien. Il y a évidemment une bonne ambiance parce que c’est le meilleur début de saison que McLaren ait connu depuis de très nombreuses années. Pour beaucoup de gens au MTC, c’est un début de rêve - nous gagnons des courses. C’est ce que nous voulons faire et réaliser. Notre objectif est de mener les deux championnats" reconnait Norris.

"L’ambiance est excellente, mais le plus important est que tout le monde travaille encore très bien ensemble. Nous sommes déterminés pour cette année, mais nous nous concentrons aussi beaucoup sur l’année prochaine et nous nous assurons que nous ne nous relâchons pas et que nous ne nous reposons pas sur nos lauriers."

"Mais aussi que nous sachions pourquoi nous réussissons. Je pense que c’est très important. Ce n’est pas comme si nous avions eu de la chance d’être dans la position où nous sommes aujourd’hui. Nous connaissons nos forces, nos faiblesses, les menaces qui pèsent sur nous, tout cela."

"L’équipe est très compétente en ce moment et c’est une très bonne position. Avec des leaders, comme Zak [Brown, le PDG] et Andrea [Stella, le directeur] (photo ci-dessous), qui maintiennent l’équipe en éveil, en travaillant dur, en regardant vers l’avenir et en nous rappelant nos concurrents et à quel point ils peuvent être proches."

"Et le fait que nous n’ayons pas gagné toutes les courses jusqu’à présent ne nous réjouit pas. Il y a un très bon esprit dans l’équipe. C’est la même chose avec Oscar - nous nous entendons bien, nous aimons travailler ensemble. Je le pousse, il me pousse, et c’est bon pour l’équipe. Donc oui, tout est positif."

Interrogé sur le fait que Max Verstappen arrive à mieux exploiter sa Red Bull RB21 que lui et Piastri n’utilisent leur McLaren MCL39, Norris relativise et note en revanche que son équipe a comme avantage d’avoir deux pilotes au plus haut niveau.

"Il est impossible de savoir quelle est sa voiture par rapport à la nôtre. L’avantage que nous avons, c’est que nous avons deux pilotes rapides, alors qu’ils n’en ont pas, ou que nous avons une voiture capable de permettre aux pilotes de la conduire plus vite. Mais oui, impossible de savoir, impossible de connaître la différence entre les deux voitures."