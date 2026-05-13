Russell rêve d’attaquer le record du Nürburgring avec une F1

George Russell a révélé avoir déjà discuté avec son patron chez Mercedes, Toto Wolff, de l’idée d’emmener une monoplace de Formule 1 sur la Nordschleife afin de tenter de battre le record absolu du célèbre tracé allemand.

Le pilote britannique reconnaît avoir été inspiré par les récentes performances de Max Verstappen sur le Nürburgring, alors que le quadruple champion du monde se prépare à participer ce week-end aux 24 Heures sur le tracé combinant le circuit Grand Prix et la Nordschleife.

L’an dernier, Verstappen avait signé un record officieux pour une GT3 en 7’45’’ lors de sa préparation à l’épreuve allemande. Le record absolu de la Nordschleife reste toutefois la référence établie par Timo Bernhard, auteur d’un impressionnant 5’19’’546 au volant de la Porsche 919 Hybrid Evo il y a désormais huit ans.

Russell a admis suivre avec attention les aventures de Verstappen sur le mythique Enfer Vert.

"J’ai regardé la dernière course de Max sur la Nordschleife, et j’ai aussi regardé la course sous la pluie à Imola, qui étaient toutes les deux vraiment très sympas," a expliqué le pilote britannique.

"La Nordschleife est quelque chose que j’aimerais faire un jour, sans aucun doute," a-t-il confié.

Le pilote Mercedes précise d’ailleurs posséder déjà une certaine expérience du tracé, notamment virtuelle.

"Comme Max, j’y ai déjà beaucoup roulé avant d’y aller un jour en vrai. J’ai effectué des centaines de tours sur simulateur autour de la Nordschleife, donc je ne sais pas encore quand ce jour arrivera."

Contrairement à Verstappen, qui bénéficie chez Red Bull d’une certaine liberté pour participer à d’autres compétitions automobiles même durant la saison de F1, Mercedes s’est historiquement montrée beaucoup plus prudente sur ce sujet.

Russell a ainsi révélé avoir tenté d’aller encore plus loin dans ses discussions avec Wolff.

"J’ai déjà essayé d’avoir une conversation avec Toto au sujet de l’idée d’emmener une de nos F1 là-bas pour battre le record absolu du tour," a-t-il raconté.

Le Britannique n’a toutefois pas précisé quelle avait été la réponse finale du patron de Mercedes à cette proposition ambitieuse.

Revenant ensuite à ses priorités actuelles, Russell a rappelé que sa concentration restait avant tout tournée vers le championnat du monde de Formule 1.

"Pour l’instant, je suis concentré sur le fait d’essayer de gagner un championnat du monde de F1," a-t-il affirmé.

Après quatre manches disputées cette saison, Russell accuse actuellement 20 points de retard sur son équipier Kimi Antonelli, auteur de trois victoires consécutives.

Russell a finalement conclu avec un clin d’œil appuyé à Verstappen et à ses quatre titres mondiaux, laissant entendre qu’un tel palmarès pourrait peut-être convaincre Wolff de lui accorder davantage de liberté à l’avenir.

"J’espère que lorsque j’en aurai quatre à mon actif, j’irai rouler sur la Nordschleife pendant ma saison de F1 !"

Interrogé par sur le refus apparent de Wolff de risquer une F1 et son pilote à pleine vitesse sur la Nordschleife, Russell a répondu en riant : "Il faut trouver un moyen de surélever la hauteur de caisse à un bon niveau. Peut-être un jour !"