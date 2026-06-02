Russell reste serein face aux spéculations sur Verstappen chez Mercedes F1

George Russell aborde un week-end important au Grand Prix de Monaco dans un contexte inattendu au sein de Mercedes, marqué par la montée en puissance spectaculaire de son équipier Kimi Antonelli. Alors que la nouvelle ère réglementaire de la Formule 1 semblait initialement offrir à Russell une opportunité majeure de viser le titre mondial grâce à son expérience, la dynamique interne s’est inversée avec quatre victoires consécutives du jeune Italien, désormais leader du championnat avec 43 points d’avance. Une situation qui alimente forcément les discussions dans le paddock, d’autant que les spéculations autour de l’avenir du Britannique chez Mercedes restent récurrentes depuis plusieurs saisons.

Les interrogations extérieures sur la hiérarchie interne de l’écurie et sur la relation entre Russell et Toto Wolff refont surface, d’autant plus que Mercedes se trouve à un moment clé de sa reconstruction vers le sommet de la Formule 1. Malgré les rumeurs, le Britannique insiste sur la solidité de son lien avec son patron et sur sa volonté de ne pas se laisser perturber par ce qu’il considère comme un bruit de fond permanent dans le paddock.

Interrogé sur la solidité de sa relation avec Toto Wolff, George Russell a été catégorique.

"Oui, bien sûr qu’elle l’est," a-t-il répondu sans détour. "Je ne lis rien de tout ça, les rumeurs... même la presse positive ne m’apporte rien. Je me concentre simplement sur moi-même."

Le Britannique a tenu à rappeler la solidité du lien construit avec son patron au fil des saisons, dans une période pourtant loin d’être simple pour Mercedes.

"Nous avons une relation très proche. Nous avons traversé des moments difficiles ces quatre dernières années en essayant de ramener Mercedes au sommet, et maintenant nous sommes dans une position où nous avons la chance de nous battre pour des victoires chaque week-end. Donc, pour moi, tout cela n’est que du bruit extérieur."

Cette stabilité affichée contraste avec les spéculations récurrentes autour de l’avenir de Russell, notamment dans un contexte où Wolff a déjà manifesté par le passé un intérêt pour Max Verstappen. L’Autrichien a d’ailleurs longuement discuté avec Jos Verstappen et son manager à Montréal (photo ci-dessous).

Russell a aussi tenu à défendre la philosophie de son équipe et de son dirigeant, qu’il juge différente de celle de nombreux autres patrons d’écurie en Formule 1.

"Toto est très différent de beaucoup de patrons en Formule 1," a-t-il affirmé.

"Je pense que vous l’avez vu avec Lewis et Nico qu’il a toujours donné une chance égale aux deux. Même avec Lewis et moi, et avec Kimi et moi l’année dernière, Mercedes n’a jamais été une équipe qui apporte une évolution uniquement pour un pilote, ils la développent toujours pour les deux. Toto a toujours été clair qu’il y avait une égalité des chances. À nous de faire le reste, comme cela devrait être."

De son côté, Kimi Antonelli continue d’aborder sa première grande saison en Formule 1 avec une approche méthodique, malgré une ascension fulgurante qui l’a vu enchaîner quatre victoires et prendre les commandes du championnat. L’Italien affirme vouloir limiter les distractions liées à son nouveau statut de leader.

"Les rumeurs, les réseaux sociaux, je ne les regarde pas du tout pendant les week-ends de course. J’essaie d’éviter autant de distractions que possible. Tout ce que je veux, c’est rester aussi concentré que possible sur l’objectif du week-end, sur le processus, sur ce que j’ai à faire."

"Je sais que les attentes sont très élevées maintenant, surtout après ce début de saison très fort. Mais j’essaie de ne pas trop m’en soucier et de ne pas me laisser emporter. Je fais simplement ce que j’ai toujours fait chaque week-end : me concentrer sur mon travail et profiter du pilotage."

"Je sais que si je fais bien ces choses-là, notamment rester présent à chaque instant, un bon résultat viendra."