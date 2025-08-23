Mercedes F1 vs Red Bull : une vraie ’guerre’ en 2021 vue de l’intérieur

Bradley Scanes, l’ancien entraîneur de Max Verstappen, a dévoilé des facettes méconnues de la bataille entre les équipes Red Bull et Mercedes alors que la tension pour le titre F1 en 2021 atteignait son paroxysme.

Les deux batailles pour le titre se sont jouées sur le fil du rasoir, le Néerlandais se livrant à une lutte acharnée contre Lewis Hamilton, et le titre des constructeurs n’ayant également assuré qu’au Grand Prix d’Abu Dhabi, en fin de saison, Mercedes F1 remportant sa huitième couronne consécutive.

Si cette finale restera dans les mémoires pour son issue controversée, la pression avait atteint son paroxysme quelque temps auparavant, selon Scanes, qui a aidé Verstappen à remporter ses trois premiers titres.

Revenant sur cette campagne mémorable, il a relaté les hauts et les bas qu’il a vécus au sein de l’équipe Red Bull lors des dernières manches, alors que le championnat des pilotes devenait de plus en plus serré.

"2021 est probablement la meilleure expérience que j’aie jamais vécue," a déclaré Scanes.

"J’étais au premier rang, observant de près deux grands noms du sport s’affronter."

"Ce n’étaient pas seulement deux grands noms du sport ; ces deux-là se battaient avec 20 secondes d’avance sur tous les autres. Mais ils n’étaient qu’à une seconde l’un de l’autre tout le temps."

"Il y a des courses où l’on se dit qu’on va gagner le championnat, et puis c’est non, on se retrouve dans les cordes, et on n’a pas gagné quatre des cinq dernières. On était en difficulté…"

"Ce qui s’est passé est donc arrivée à Abu Dhabi, les deux pilotes méritaient assurément de remporter ce titre cette année-là. Évidemment, je suis partial, et nous le méritions davantage."

"Mais oui, c’était beaucoup de pression. C’était intense. On pouvait couper la tension au couteau dans le paddock."

"Je me souviens du Brésil… C’était le Brésil, donc à trois courses de la fin, et on était évidemment côte à côte dans les garages, côte à côte dans l’hospitalité."

"La façon dont les paddocks étaient disposés faisait qu’il fallait se croiser, et aussi passer devant l’hospitalité de l’autre."

"Et personne ne se regardait… Red Bull, Mercedes, personne ne se regardait, personne ne se parlait."

"On pouvait couper la tension au couteau. Normalement, on s’arrête pour parler de sa vie ou de sa famille chez Mercedes, du moins à des gens qu’on connaissait là-bas. Mais lors de ces dernières courses, c’était la bataille, la guerre. Personne ne parlait à personne alors que beaucoup sont amis et se voient très souvent en Angleterre."

"C’était vraiment fou et dingue."

Scanes fait également une révélation sur l’affaire de l’aileron de Lewis Hamilton au Brésil : le fait de faire toucher l’aileron par Max Verstappen était... intentionnel !

"Au sein de l’équipe, on en avait discuté. Max est allé derrière l’aileron arrière de la Mercedes et a bien senti le problème. C’était mesuré. Il savait qu’il allait écoper d’une amende de 50 000 euros et n’avoir aucun impact en piste."

"Et même si rien ne s’était produit, cela aurait simplement détourné l’attention, mis un peu de pression médiatique sur eux."

Scanes se souvient aussi qu’Hamilton prenait toujours son temps dans la salle de récupération (la fameuse cool room) après les qualifications ou une course.

"L’un des aspects les plus amusants était le temps qu’il fallait pour se préparer. Lewis prenait toujours beaucoup de temps pour se préparer. Il voulait se changer complètement, se faire coiffer et s’habiller, tandis que Max se contentait de changer de combinaison ou allait tel quel à la conférence de presse."

"Au fur et à mesure que le jeu avançait, nous avons commencé à changer chaque élément de la tenue, et on voyait bien Max prendre son temps."

"Nous avons commencé à changer la tenue complète, et le retournement de situation a été que Max a vraiment commencé à prendre son temps, alors Lewis a dû l’attendre. Des détails psychologiques encore."