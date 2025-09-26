Mercedes F1 sait que la bataille sera ’extrêmement serrée’ avec Ferrari et Red Bull

Mercedes F1 admet que la lutte sera intense jusqu’à la fin de la saison pour garder la deuxième place du classement par équipes face à Ferrari, et même face à Red Bull après les deux victoires consécutives de Max Verstappen.

James Allison, le directeur technique de Mercedes, admet que la fin d’année sera intense et qu’il ne sait pas comment la hiérarchie évoluera de course en course.

"C’est extrêmement serré, avec quelques points d’avance sur Ferrari et à peine plus sur Red Bull" a déclaré Allison. "Nous voulons tous les trois décrocher la deuxième place du championnat."

"Red Bull est vraiment sur une bonne lancée ces derniers temps, avec Max qui affiche une forme extraordinaire dans cette voiture. Et Ferrari est également un concurrent redoutable. Notre objectif sera de faire en sorte que nos deux voitures marquent beaucoup de points chaque week-end."

Alors que l’écurie cherche à consolider sa deuxième place et à marquer une nette amélioration par rapport à sa quatrième place de l’année dernière, James Allison a suggéré que bien réussir les essais de chaque Grand Prix serait important pour atteindre cet objectif.

"Nous sommes maîtres de notre destin, car tout dépend de la façon dont nous nous préparons pour les week-ends, dont nous exécutons ensuite ce plan."

"Et cela dépend de la façon dont nous offrons aux pilotes une plate-forme stable pour effectuer de nombreux tours le vendredi, afin qu’ils se sentent en confiance pour le samedi et le dimanche. Même si nous nous attendons à ce que la saison soit extrêmement serrée jusqu’à la fin, nous avons toutes les chances de notre côté si nous travaillons bien."