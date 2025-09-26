Même en voyant Ferrari ’complètement perdue’, Villeneuve ne s’inquiète pas pour la Scuderia

Lewis Hamilton n’a pas respecté la consigne de Ferrari visant à laisser repasser Charles Leclerc en fin de course à Bakou, et il a franchi la ligne avec quatre dixièmes de seconde d’avance sur son équipier qui l’avait laissé passer plus tôt.

Le septuple champion du monde s’est excusé, assurant avoir raté son coup pour tenter de laisser passer Leclerc sans se faire dépasser lui-même par Isack Hadjar, qui n’était pas loin des deux hommes, mais Jacques Villeneuve pense que le Britannique l’a fait exprès.

"Lewis Hamilton a bien joué. Il a vraiment bien joué" a déclaré le champion du monde 1997. "Ferrari a demandé à Leclerc de laisser passer Lewis, mais ce n’était pas nécessaire."

"Lewis, avec ses pneus neufs, était tellement plus rapide qu’il l’aurait dépassé de toute façon. Les consignes d’équipe étaient donc inutiles. Je suppose que c’est pour cela que Lewis ne voulait pas vraiment le laisser passer à nouveau !"

Même s’il s’étonne de voir que Ferrari est "complètement perdue actuellement", Villeneuve tempère la gravité de la situation face à la remise à zéro du règlement l’an prochain : "Ce n’est qu’une saison. N’oublions pas que l’année prochaine, tout le monde repartira presque de zéro."

Le Canadien est convaincu que tout pourrait changer l’année prochaine, et il pense que si Ferrari parvient à se placer idéalement dès le début de saison, tout pourrait changer pour la Scuderia : "Cela pourrait donc être un début parfait pour Ferrari la saison prochaine."

"S’ils arrivent à la première course, que le moteur est excellent, que la voiture est fantastique, alors il faudra un certain temps aux autres pour rattraper leur retard, c’est sans doute ce qu’ils ont en tête en ce moment. Je ne pense pas qu’ils se concentrent sur le reste de l’année 2025. 2026 approche à grands pas."