Verstappen : Je ne m’attends pas à ce qu’on soit les plus rapides

Max Verstappen n’est pas satisfait de la Red Bull RB21 qu’il a pilotée en EL2 ce vendredi à Monaco, mais il ne s’inquiète pas outre mesure. Le quadruple champion du monde craint McLaren et Ferrari, mais il pense être bien placé dans le groupe de tête.

"Monaco est toujours difficile avec le trafic. Mais ça a été dangereux deux fois aujourd’hui, une fois en EL1 et une fois en EL2. Ce sont des essais libres, ce n’est pas grave, mais ça aurait pu terminer avec de gros accidents si j’avais mal lu la situation" a déclaré le Néerlandais, qui pense que sa Red Bull vaut mieux que sa dixième place finale.

"Les EL1 étaient positifs, on a fait des changements en EL2 pour voir jusqu’où on pouvait pousser l’équilibre, et on en a tout fait. Je ne pouvais plus attaquer les virages comme je le voulais, et je perdais du rythme et n’arrivais plus à avoir du rythme."

"Je ne m’attends pas à ce qu’on soit les plus rapides, on veut être plus proches qu’on l’était en EL2, et je suis convaincu qu’on peut être plus proches. Mais Ferrari semble très rapide. Les McLaren sont rapides aussi mais si l’on regarde le reste de la saison, Ferrari a fait un grand pas en avant ici."

Yuki Tsunoda était juste derrière Verstappen au classement, mais il ne sait pas exactement quel est son potentiel à cause d’un manque de roulage : "Comme d’habitude, j’ai eu du trafic, c’est la grande histoire ici mais c’est pareil pour tout le monde."

"Mais j’ai manqué de chance pour faire un tour rapide, je n’en ai pas fait en EL1, j’ai pu en faire heureusement en EL2. Ca allait, il y avait des limitations avec les pneus mais c’étaient les mêmes entre EL1 et EL2, et je n’ai pas senti de grosse différence de grip avec les tendres."

"Je m’en approche, ça va mieux, j’ai progressé après les EL1 mais j’ai besoin d’extraire davantage de la voiture et j’essaie de trouver une poignée de dixièmes. Il y a du potentiel donc je vais continuer à améliorer mon rythme."