’Je laisse cela à ma mère’ : Hadjar ne pense pas à son avenir

Isack Hadjar ne sait pas s’il aura la possibilité de prolonger l’aventure chez Racing Bulls l’an prochain, ou s’il pourra même aller chez Red Bull. Après de belles performances, il pourrait attirer une promotion, mais ce n’est pas lui qui gère sa carrière, et il essaie de ne pas y penser.

"Je n’y ai pas pensé du tout, nous verrons le moment venu", a déclaré Hadjar, révélant que c’est sa mère qui discute de ses intérêts. "Mais pour l’instant, je n’ai aucune idée. Je laisse cela à ma mère, et nous verrons bien."

Le Français ne semble pas risquer le même destin que Liam Lawson, rétrogradé chez Racing Bulls après deux courses, ou Jack Doohan, écarté après six Grands Prix. Si cette méthode est violente, il comprend que les équipes se laissent la possibilité de remplacer les pilotes en difficulté.

"C’est assez extrême, mais je pense que si votre contrat est vraiment sûr, et que vous avez un contrat d’un, quatre ou cinq ans ou quelque chose comme ça, et que vous commencez à ne pas être performant, il y a un gros problème. Parce qu’il s’agit de la Formule 1 et que nous voulons que les pilotes soient les plus performants possible. C’est donc une bonne chose d’avoir toujours la possibilité d’être remplacé."