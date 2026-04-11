Mercedes F1 prévenue : la menace grandit derrière elle

Malgré un début de saison 2026 très solide, Mercedes F1 est désormais invitée à la prudence. Champion du monde 1997, Jacques Villeneuve estime que la hiérarchie pourrait être moins figée qu’il n’y paraît, notamment après le dernier Grand Prix disputé à Suzuka.

L’écurie de Brackley a parfaitement lancé sa campagne avec trois victoires lors des trois premières courses de la saison. Une entame idéale qui lui permet de creuser déjà un écart conséquent au championnat constructeurs.

Côté pilotes, George Russell et Kimi Antonelli se livrent même une lutte interne pour le titre mondial, confirmant la domination des Flèches d’Argent en ce début d’année.

Mais au GP du Japon à Suzuka, la donne a légèrement évolué. Oscar Piastri a signé un relais initial très solide avec McLaren F1, parvenant à contenir Russell en tête de course. Un élément loin d’être anodin aux yeux de Villeneuve, qui y voit un avertissement pour Mercedes.

"Nous avons vu McLaren très bien réagir l’an dernier," rappelle-t-il.

"Mais si j’étais Mercedes aujourd’hui, je serais inquiet, parce que les deux premières courses étaient faciles."

Selon le Canadien, la situation a évolué plus vite que prévu.

"Ils se sentaient peut-être en sécurité, ils ne le sont plus après cette course. L’écart n’est pas aussi important qu’ils l’espéraient, surtout sur un circuit très dépendant de la voiture."

Suzuka est en effet réputé pour mettre en lumière la qualité intrinsèque des monoplaces, plus que d’autres tracés.

"C’est un circuit où, si votre voiture est bonne, vous serez devant. Et pour Mercedes, un week-end où vous ne terminez pas premier et deuxième n’est pas un bon week-end."

"Un week-end normal pour Mercedes, c’est une première et une deuxième place. Le Japon a été loin de ce standard."

Malgré ces observations, Mercedes a tout de même remporté la course grâce à Kimi Antonelli, opportuniste après un arrêt parfaitement synchronisé sous voiture de sécurité qui lui a permis de ressortir devant Piastri.

L’Australien a toutefois offert à McLaren son premier podium de la saison avec une solide deuxième place, confirmant le regain de compétitivité de l’équipe de Woking.

Si Mercedes reste la référence, la performance de McLaren à Suzuka pourrait marquer un tournant dans la saison. Pour Villeneuve, le message est clair.

"La domination n’est plus garantie, et la concurrence se rapproche."