La F1 ne peut pas se permettre de perdre Verstappen selon Patrese

Les inquiétudes autour de l’avenir de Max Verstappen continuent d’alimenter le paddock, et une nouvelle voix s’est élevée pour alerter sur les risques d’un départ prématuré du quadruple champion du monde. Riccardo Patrese a ainsi adressé un message clair à la FIA : la discipline ne peut pas se permettre de perdre son pilote phare.

L’ancien pilote, notamment passé par Williams, insiste sur l’impact de Verstappen sur le spectacle en Formule 1, appelant les instances à agir pour améliorer la situation actuelle. L’Italien a réagi alors que certains consultants ou anciens pilotes ont demandé à Verstappen de se calmer sur les critiques, de se concentrer sur Red Bull ou encore de partir si cela ne lui plaisait pas.

"Non, nous ne pouvons pas perdre Max en Formule 1, parce que c’est le pilote qui rend le spectacle bien meilleur. La F1 a besoin d’un pilote comme Max. Elle ne peut pas se permettre de le perdre."

Dans ce contexte, l’ancien pilote appelle aussi directement la FIA à adapter le règlement pour préserver l’intérêt du championnat et satisfaire les pilotes.

"Max l’a déjà dit : si je ne m’amuse pas, je peux aller courir ailleurs. Avant tout, voyons ce que la FIA mettra sur la table pour améliorer les choses. J’espère qu’ils auront les bonnes solutions pour rendre les pilotes heureux."

Patrese rappelle également le contexte contractuel du Néerlandais. Et stratégique selon lui : il a choisi de rester chez Red Bull Racing pour évaluer les forces en présence avec la nouvelle réglementation.

"Nous savons qu’il a décidé de rester chez Red Bull pour une saison afin d’évaluer qui serait le meilleur sous les nouvelles règles. Il est resté par loyauté mais cela lui permet de voir qui peut lui offrir le meilleur en 2027."

Dans cette optique, l’Italien estime que l’avenir de Verstappen dépendra directement de la compétitivité de sa monoplace.

"S’il voit que Red Bull ne peut pas lui donner une voiture compétitive, il ira dans une autre équipe où il pourra se battre pour le championnat."

"Prenons Mercedes F1. Kimi et Russell ont tous deux une chance de remporter le championnat. L’un des deux sera champion du monde cette saison. Si Max souhaite rejoindre Mercedes, et je pense qu’il en sera capable car il est toujours le meilleur pilote de Formule 1, son coéquipier sera alors champion du monde en titre. On verra si ce sera Russell ou Kimi."

Contrairement à d’autres pilotes, Verstappen ne s’est pas engagé sur le très long terme sans clause de sortie facile à rompre, ce qui lui laisse une certaine flexibilité.

"Au moins, il n’a pas signé un contrat ferme de trois ou quatre ans avec Red Bull lorsqu’il avait prolongé. C’est une saison frustrante, mais je pense qu’avant de quitter la Formule 1, il voudra essayer d’avoir une autre voiture compétitive et peut-être aller chercher un cinquième titre."

Mais au-delà des considérations sportives, Patrese met en avant la personnalité du Néerlandais, capable de décisions radicales.

"Max a déjà eu énormément de satisfaction avec ce qu’il a accompli. Peut-être qu’il dira maintenant : ’C’est bon, j’en ai assez, je vais aller pêcher !’ C’est un caractère très fort ; s’il se met en colère, il pourrait très bien s’en aller. Mais la Formule 1 ne peut pas se permettre de le perdre, et les fans non plus."