Ferrari retarde encore le changement d’ingénieur de course pour Hamilton

À l’approche du Grand Prix de Miami, Lewis Hamilton se retrouve face à une décision importante concernant son ingénieur de course chez Ferrari, dans un contexte d’instabilité qui pourrait peser sur le début de sa saison.

Depuis le départ de Riccardo Adami en début d’année, l’Italien ayant été redéployé dans un autre rôle au sein de la Scuderia, Ferrari s’est mise en quête d’un remplaçant. Ce processus a abouti au recrutement de Cédric Michel-Grosjean, ancien ingénieur piste chez McLaren.

Si le Français a déjà intégré l’équipe et travaille en coulisses depuis le début de saison, il n’a toutefois pas encore officiellement pris ses fonctions d’ingénieur de course attitré auprès d’Hamilton.

Dans l’intervalle, Ferrari a multiplié les solutions temporaires. Lors de la semaine de shakedown à Barcelone, Hamilton a ainsi collaboré avec Bryan Bozzi, habituel ingénieur de course de son coéquipier Charles Leclerc.

Puis, à partir des essais hivernaux à Bahreïn, c’est Carlo Santi, ancien ingénieur de Kimi Räikkönen, qui a pris le relais auprès du septuple Champion du monde.

Et selon les dernières informations, cette organisation provisoire devrait perdurer encore quelque temps. Santi devrait continuer d’occuper le poste et être présent sur le muret des stands pour Hamilton lors du rendez-vous de Miami, prévu du 1er au 3 mai. Cédric Michel-Grosjean, qui devait prendre le relais, restera encore en 2e plan.

Avant même le début de saison, Hamilton avait exprimé ses réserves quant à cette situation transitoire, pointant les difficultés qu’elle pourrait engendrer.

"C’est une période assez compliquée, parce que ce n’est pas du long terme. La solution actuelle ne va durer que quelques courses. Donc très tôt dans la saison, il va falloir changer à nouveau, et je devrai apprendre à travailler avec quelqu’un de nouveau. C’est aussi pénalisant pour moi. Une saison, on veut l’aborder avec des personnes qui ont déjà vécu plusieurs saisons ensemble, qui ont traversé les hauts et les bas, et qui sont calmes."

"C’est la situation à laquelle je fais face, et je vais faire de mon mieux. Je pense que l’équipe essaie aussi de faire le maximum pour que la transition soit la plus fluide possible."

De son côté, le directeur d’équipe Frédéric Vasseur s’est montré beaucoup plus mesuré sur l’impact de ce dossier. Lors des essais hivernaux, il avait minimisé l’importance de ce changement d’ingénieur, invitant même les médias à ne pas en faire un sujet central.