Mercedes F1 fustige la polémique sur son moteur et les ’lettres secrètes’ sur le taux de compression

À l’approche du début de la saison, Toto Wolff ne cache pas son irritation face à la controverse entourant le taux de compression des moteurs de F1. Le patron de Mercedes ne comprend pas pourquoi certains constructeurs rivaux se sont laissés entraîner dans ce qu’il qualifie de distractions inutiles, faites de "lettres secrètes" et de "réunions secrètes", alors que la position de la FIA lui semble pourtant limpide.

Depuis plusieurs semaines, Ferrari, Honda et Audi ont exprimé leurs inquiétudes concernant une possible faille réglementaire exploitée par Mercedes - et potentiellement Red Bull - autour de la limite de 16:1 de taux de compression imposée par le règlement technique.

Le cœur du débat repose sur le fait que cette limite est vérifiée à température ambiante, tandis que les moteurs, en conditions réelles, fonctionnent à des températures bien plus élevées. Certains constructeurs soupçonnent ainsi Mercedes et Red Bull d’avoir trouvé un moyen de dépasser cette limite lorsque le moteur est chaud, sans enfreindre formellement les procédures de contrôle actuelles.

Face à cela, plusieurs motoristes ont fait pression pour une évolution des méthodes de test, allant jusqu’à adresser une lettre commune à la FIA. Une démarche qui laisse Toto Wolff perplexe.

Lors du lancement de saison de Mercedes ce lundi, le dirigeant autrichien n’a pas mâché ses mots.

"Je ne comprends tout simplement pas que certaines équipes se concentrent davantage sur les autres et continuent d’argumenter sur un sujet qui est pourtant très clair et transparent."

Wolff insiste sur le fait que les échanges avec la FIA ont été constants et constructifs.

"La communication avec la FIA a toujours été très positive. Et ce n’est pas seulement sur le taux de compression, mais sur d’autres sujets également. Dans ce cas précis, le règlement est clair, les procédures standards le sont aussi - y compris en dehors de la Formule 1."

Le patron de Mercedes suggère que cette agitation pourrait cacher autre chose.

"Peut-être que nous sommes tous différents. Peut-être que certains cherchent déjà des excuses avant même que la saison ne commence, pour expliquer pourquoi les choses ne fonctionnent pas."

Wolff affirme que Mercedes n’adopterait jamais ce type de stratégie politique.

"Ce n’est vraiment pas comme ça que nous ferions les choses, surtout après avoir été informés à plusieurs reprises que tout est conforme."

"C’est légal, c’est conforme au règlement. Mais si certains veulent se divertir en se distrayant eux-mêmes, chacun est libre de le faire."

Et le message devient encore plus direct lorsqu’il évoque les discussions en coulisses.

"Faites juste votre boulot. Organiser des réunions secrètes, envoyer des lettres secrètes, et essayer d’inventer des méthodes de test qui n’existent pas..."

"De notre côté, nous essayons de minimiser les distractions. Et minimiser les distractions, c’est d’abord se concentrer sur soi-même, surtout quand le règlement est clair et que la FIA l’a été aussi."

La menace d’une protestation plane toujours

Comme révélé ce matin, la FIA doit organiser cette semaine deux réunions avec les motoristes afin de discuter de la situation. L’objectif serait d’évaluer si des procédures de test alternatives, notamment à moteur chaud, pourraient être envisagées à l’avenir.

Une première réunion technique est prévue aujourd’hui avec les ingénieurs des constructeurs, mais toute évolution réglementaire devrait ensuite être validée par le Power Unit Advisory Committee (PUAC), où l’unanimité est loin d’être acquise.

En cas d’impasse, les équipes mécontentes n’auraient alors que deux options : accepter l’interprétation actuelle de la FIA, ou déposer une protestation officielle lors des premières courses de la saison.

Toto Wolff se montre toutefois confiant, affirmant que toutes les instances compétentes ont validé la conformité du moteur Mercedes.

"Le groupe propulseur est légal. Il correspond à la façon dont le règlement est rédigé, à la manière dont les contrôles sont effectués, et à la manière dont ces mesures sont réalisées dans n’importe quel autre véhicule."

"Quant à la possibilité d’une protestation, je ne peux pas juger. Mais c’est ainsi que nous voyons la situation aujourd’hui, et c’est aussi ce que la FIA nous a dit - y compris son président."

"Dans ce sens, attendons de voir. Mais nous nous sentons solides."