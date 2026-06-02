Comment le mode dépassement arrive à ’verrouiller’ les F1 ensemble

Le mode dépassement ajouté cette année en Formule 1 a joué un rôle évident dans les batailles en piste lors du Grand Prix du Canada, selon Andrew Shovlin, directeur des opérations de piste chez Mercedes F1. Le mode dépassement fonctionne sur la base de la proximité, tout comme le faisait le DRS. Il permet à un pilote situé à moins d’une seconde d’une voiture devant lui, même un retardataire, de récupérer plus d’énergie et donc de lui donner plus de puissance.

Shovlin estime que c’est la raison pour laquelle, à Montréal, lorsqu’un pilote était dépassé, il avait tendance à rester proche de la voiture de devant et à le repasser, comme on l’a vu entre ses pilotes, George Russell et Kimi Antonelli.

"Le règlement rend la tâche assez difficile pour s’échapper, car la voiture de derrière peut récupérer un peu plus d’énergie" a expliqué Shovlin. "De plus, à Montréal, comme il faisait très froid et qu’il y a des virages à basse vitesse, les voitures se suivaient en fait très bien."

"On pouvait donc se maintenir à moins d’une seconde, parfois même à une demi-seconde, de la voiture de devant. Les deux voitures se retrouvent un peu verrouillées ensemble dans une bataille. L’énergie aide bien celle de derrière à suivre le rythme. C’est juste assez difficile pour [le leader] de s’échapper."

La puissance du mode dépassement a également pu être constatée vers la fin de la course lorsque Lewis Hamilton a rattrapé Max Verstappen. Bien qu’il ait dépassé la Red Bull, Hamilton n’a pas réussi à sortir de la zone d’une seconde dans laquelle Verstappen pouvait utiliser son mode Dépassement.

Selon Shovlin, bien que le mode dépassement n’ait pas beaucoup contribué à la performance pure de la voiture, il a aidé dans les batailles en piste : "Ce n’est pas particulièrement puissant en termes de temps au tour. On ne gagne qu’un dixième, un dixième et demi."

"Mais ce que cela permet à un pilote de faire, parce qu’il peut récupérer plus d’énergie, c’est d’en déployer davantage. Il y a aussi un effet par lequel la voiture disposant du mode Dépassement peut finalement aller plus vite parce qu’elle entre dans une zone de la cartographie où la puissance commence à diminuer à une certaine vitesse, alors que la voiture de derrière a un seuil plus élevé."

"Elle a donc finalement une vitesse de pointe plus élevée. À Montréal, il s’agit surtout de faire une seule grande manœuvre avec beaucoup d’énergie dans l’une des longues lignes droites. Et c’est cela qui leur permettait de passer."