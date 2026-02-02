LIVE - Mercedes F1 présente sa saison 2026 et sa W17 en détails (vidéo)

Mercedes F1 a choisi ce lundi 2 février pour présenter en détails son équipe et ses attentes pour la saison 2026, avec la W17, lors d’un live diffusé sur Internet à partir de 12h30, à voir ou à retrouver ci-dessous dans le player YouTube.

Même si l’on sait déjà beaucoup de choses de la W17, il est intéressant de voir ce que l’équipe championne du monde des constructeurs entre 2014 et 2021 pourra évoquer comme objectifs avec ses premiers tours de roue à Barcelone.

Et quels débuts ! Mercedes n’a pas tardé à frapper les esprits lors des essais en Espagne, en affichant d’emblée une fiabilité et un kilométrage impressionnants avec sa nouvelle monoplace. L’écurie officielle du constructeur allemand a vécu trois journées particulièrement productives, posant des bases solides pour le lancement de son projet 2026.

En partageant le temps de piste entre Kimi Antonelli et George Russell, Mercedes a rapidement validé la première étape clé de son programme : comprendre le fonctionnement de sa nouvelle plateforme technique. Et sur ce point, tout s’est déroulé de manière presque idéale.

Dès la première journée, l’équipe a atteint des volumes de roulage conséquents, avec 149 tours couverts, avant d’enchaîner 183 tours le deuxième jour, puis 168 tours lors de la dernière journée. Au total, la W17 a accumulé 500 tours tout rond, soit plus de 2 300 kilomètres, sans rencontrer le moindre problème technique majeur.

Au-delà du kilométrage, la performance brute n’a pas été en reste. Mercedes s’est montrée parmi les équipes les plus rapides de la semaine, Russell et Antonelli signant chacun le meilleur temps d’une journée, avec à la clé deux doublés pour le duo.

Si la monoplace est appelée à évoluer sensiblement d’ici le Grand Prix d’Australie début mars, la W17 a d’ores et déjà attiré l’attention de plusieurs concurrents dans le paddock.

Le programme en piste de Mercedes a progressé de manière significative au fil des trois journées, au point que l’équipe a commencé à évaluer des réglages et la performance, et non plus seulement à vérifier la fiabilité de l’ensemble. Une étape supplémentaire par rapport au simple objectif de s’assurer que la voiture puisse couvrir une distance de course, même si Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie piste de Mercedes F1, s’est gardé de tout triomphalisme précoce.

"Du point de vue de la fiabilité, c’est vraiment très impressionnant. Il y a des systèmes entièrement nouveaux sur la voiture et tout a parfaitement fonctionné. Que ce soit lors du shakedown à Silverstone ou durant ce premier test, nous savons quels objectifs nous voulons atteindre, et nous avons pratiquement coché toutes les cases sur ces deux événements. À Bahreïn, nous allons davantage nous orienter vers l’exploration des réglages, afin de comprendre comment placer la voiture dans la bonne fenêtre de fonctionnement."

Si le langage ne constitue pas un indicateur de performance en Formule 1, l’équipe de Brackley a tout de même affiché à Barcelone une confiance visible et un sens clair de la direction, des éléments qui semblaient faire défaut ces dernières saisons.

Un membre senior du paddock a même confié que George Russell peinait à masquer sa satisfaction en arpentant le paddock. Les rares interventions médiatiques du Britannique ont d’ailleurs laissé transparaître une certaine assurance, même s’il s’est empressé de souligner le bon niveau de performance des nouveaux moteurs Red Bull Powertrains Ford et Ferrari.

Sur le plan statistique, Mercedes s’est distinguée à tous les niveaux. En tant qu’équipe, elle a été celle qui a parcouru le plus de tours, et en tant que motoriste, elle a également dominé cet exercice. Avec plus de 1 100 tours cumulés, Mercedes a été le seul constructeur à dépasser la barre des quatre chiffres, Ferrari étant le plus proche poursuivant.

S’il est encore bien trop tôt pour tirer des conclusions définitives, Mercedes a entamé l’ère 2026 avec une voiture et une unité de puissance robustes et fiables dès les premiers roulages. Alors que la période complexe de l’effet de sol appartient désormais au passé, l’écurie de Brackley peut-elle retrouver le niveau de performance qui faisait sa marque lors du cycle réglementaire précédent ? Il sera intéressant d’écouter les discours de Toto Wolff, James Allison et des pilotes tout au long de l’après-midi.