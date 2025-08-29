Mercedes F1 affiche un ’bon’ rythme mais il y a encore du travail

L’équipe Mercedes F1 semble dans le bon groupe après la première journée d’essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, mais pas non plus en mesure d’être la deuxième force derrière McLaren. Cependant, la quatrième place de George Russell en EL2 est prometteuse après une journée studieuse du côté du Britannique.

"Je me sentais bien en piste, ça fait du bien de recommencer à piloter après quelques semaines de repos. Les conditions étaient piégeuses, il y avait du vent. Le circuit a des virages à 90 degrés et dans certaines phases des virages, les voitures sont un peu plus exposées" a déclaré Russell.

Au moment d’établir ses principaux rivaux pour la suite du week-end, il explique être surpris par Aston Martin : "Mais sur le plan de la compétitivité, on n’est pas aussi proches des meilleurs qu’on l’aimerait, mais le rythme de course semblait bon, plutôt classique."

"Aston est très surprenante depuis deux courses, ils semblent rapides ici. Ferrari était hors du coup aujourd’hui mais je suis sûr qu’ils pourront revenir demain. Ce sera pareil avec Max, il a eu une course difficile en Hongrie mais c’était une anomalie. Il semble qu’on soit en lutte avec Aston et Max, mais Ferrari devrait aussi être là."

Russell décrit aussi l’incident avec Oscar Piastri, qui a valu 5000 euros d’amende à McLaren : "Il est rentré trop tôt et est revenu, ça m’a un peu fait peur. Quand vous êtes en piste, vous êtes prêt à tout, mais quand vous êtes dans les stands, en roulant lentement, on regarde son écran, tranquille, et ça m’a pris par surprise !"

Andrea Kimi Antonelli a connu de son côté une journée bien plus agitée, avec une sortie de piste en première séance qui l’a empêché de faire plus de six tours. L’après-midi, les choses allaient mieux et il termine 12e de la journée à Zandvoort.

"J’attaquais assez fort tôt en EL1, j’ai bloqué une roue et je me suis tanké dans les graviers. Ma séance était finie après un seul tour rapide et ce n’était pas idéal car j’ai perdu du roulage. En EL2, j’ai dû développer mon rythme, il reste du travail mais nous savons où progresser" a déclaré Antonelli.

La grande inconnue du moment est la météo pour la suite du week-end, alors que la pluie a épargné le circuit ce vendredi : "On verra comment sera la météo. Si c’est sec, on essaiera de progresser sur certains points. C’était une bonne séance malgré quelques erreurs, mais nous allons essayer d’être prêts pour demain."