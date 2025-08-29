Ferrari doit ’trouver huit dixièmes’ avant les qualifications

Lewis Hamilton n’a pas semblé totalement à l’aise au volant de sa Ferrari SF-25 en cette première journée de Grand Prix des Pays-Bas, mais le septuple champion du monde termine néanmoins ce vendredi avec la sixième place des EL2.

Auteur de deux tête-à-queue bien rattrapés pendant la deuxième séance, il fait le point sur la performance de sa monoplace, sur l’équilibre de celle-ci, et sur ce qu’il peut attendre de la suite du week-end.

"Je pense qu’au final, la qualité de pilotage n’est pas non plus celle que nous souhaitons. La voiture est assez imprévisible" regrette Hamilton, qui explique sa deuxième sortie. "J’ai touché l’herbe, j’ai fait un tête-à-queue. C’était tout. Je poussais, ce qui est positif, je présume. Mais j’espère que cela ne se reproduira plus."

Si Hamilton est convaincu de pouvoir trouver des améliorations du jour au lendemain, il doute de progresser assez pour menacer McLaren : "Avant mon tête-à-queue, je pense que j’avais environ un dixième d’avance. Puis j’ai perdu un autre dixième et demi dans le dernier virage."

"Je dois m’améliorer à ce niveau-là. Nous avons du travail à faire sur les réglages. En termes de rythme, nous en sommes là où nous en sommes. Je ne sais pas où nous allons trouver huit dixièmes, vraiment pas. Mais nous allons essayer."

Charles Leclerc était de son côté frustré dès les EL1, durant lesquels il a reconnu à la radio que la Scuderia n’était pas du tout dans le rythme. Il fait le bilan d’une journée qu’il boucle à la huitième place en Essais Libres 2.

"Ca a été une journée très compliquée. Les EL1 étaient extrêmement compliqués, les EL2 ont été très compliqués mais un peu mieux que les EL1, et ça a été je pense le vendredi le plus difficile de l’année" s’agace Leclerc.

"Ce n’est pas facile après les vacances mais c’est comme ça, ça arrive et il va falloir que l’on retourne la situation demain. Pour être complètement honnête je pense que ça va être compliqué."

"C’est très bizarre ce qui s’est passé aujourd’hui, on n’est pas mal sur la plupart des virages, mais sur deux virages on perd huit dixièmes, ce qui est complètement fou. On va travailler et essayer de trouver la solution pour ces deux virages mais je ne sais pas si l’on aura une solution miracle pour demain."