Alpine F1 termine dans le top 10 mais l’A525 doit être ’plus prévisible’
Colapinto est neuvième, Gasly ne s’inquiète pas
Alpine F1 a terminé le vendredi du Grand Prix des Pays-Bas dans le top 10, grâce à la neuvième place de Franco Colapinto. Le pilote argentin est satisfait de sa première journée et il espère que cela constituera une bonne base pour la suite de son week-end.
"C’était une journée correcte et nous avons réalisé de bons progrès. Les sensations étaient bonnes sur un tour et la voiture était assez régulière avec beaucoup d’essence embarquée. Nous essayons toujours de nouvelles choses, ce qui apporte des améliorations, donc je pense que nous pouvons être satisfaits de notre vendredi à Zandvoort" a déclaré Colapinto.
"Nous avons eu quelques tours compromis par le trafic et les drapeaux rouges lors des deux séances. Nous allons continuer à avancer pas à pas pour aborder les qualifications avec une monoplace bien équilibrée demain."
"Il nous faut travailler sur notre régularité avec peu de carburant et les gommes tendres, mais aussi comprendre comment rendre la voiture plus prévisible. Comme toujours, le travail se poursuivra ce soir et je crois que nous pourrions connaître une bonne journée en qualifications."
Pierre Gasly a bouclé la journée en 19e position, mais il ne s’inquiète pas d’un chrono peu représentatif, même s’il admet du retard sur plusieurs rivaux : "C’était un véritable plaisir de reprendre le volant à Zandvoort. La journée a été assez hachée, avec plusieurs interruptions et drapeaux rouges dans les deux séances."
"Nous avons toutefois pu nous faire une bonne idée du comportement de notre monoplace. J’étais satisfait de notre apprentissage avec les pneus tendres en EL2 malgré le trafic et un chrono finalement peu représentatif. Comme d’habitude, il nous reste quelques détails à peaufiner sur l’équilibre, mais nous avons une bonne base de travail."
"Certaines voitures sont hors de notre portée et nous ne savons pas encore exactement où nous nous situons dans la hiérarchie, mais notre objectif est simplement de placer la voiture dans la meilleure fenêtre possible et d’en tirer le maximum. Nous verrons bien demain, au moment où cela comptera vraiment."
