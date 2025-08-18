Mercedes F1 a tranché sur son développement entre 2025 et 2026

Mercedes F1 a présenté son plan de développement pour la fin de la saison et les compromis à faire entre les saisons actuelle et celle de 2026.

L’équipe allemande essaye toujours de maîtriser sa W16 et d’en tirer des leçons qui faciliteront le développement de leur W17, la monoplace 2026 qui devra répondre au mieux à la nouvelle réglementation de la F1.

Les équipes de F1 devaient jongler entre 2025 et 2026 au mieux, la préparation de la refonte majeure du règlement qui entrera en vigueur l’an prochain demandant énormément de ressources. Pour celles qui ne sont pas en lice pour le championnat, la décision de se concentrer pleinement sur l’année prochaine est plus facile à prendre que pour les équipes qui se battent pour de belles places ou des victoires.

Bradley Lord, directeur de la communication et représentant de l’équipe Mercedes F1, a admis que le cap avait été franchi : 2025 c’est terminé !

"Évidemment, toutes les équipes se tournent vers 2026, et je pense que nous ne verrons que très peu de nouvelles pièces dans les déclarations faites à la FIA lors des prochaines courses, hormis des ailerons spécifiques au circuit et d’autres éléments de ce type, pour la seconde moitié de la saison."

"Ce sera donc des documents beaucoup plus légers que ce qu’ils seraient lors d’une saison plus normale, sans les grands changements à venir. Et je pense que ce sera vrai pour toutes les équipes, et c’est tout à fait logique."

"Mais cela ne signifie pas que nous arrêtons d’apprendre simplement parce que nous n’avons pas de performances aérodynamiques ou d’améliorations à venir sur la voiture. Nous allons donc nous efforcer d’en apprendre le plus possible, notamment sur la gestion des pneus, leur utilisation, leur exploitation optimale et leur gestion de la température, un point qui nous a posé problème lors de certaines courses cette saison."

"Ce travail se poursuivra donc, car cet apprentissage n’est pas spécifique à cette génération de voitures. Il est pertinent pour toutes les monoplaces que nous construirons à l’avenir."

Mercedes occupe actuellement la troisième place du championnat constructeurs, mais n’est qu’à 24 points de Ferrari, deuxième. Lord admet qu’il faudra batailler avec les monoplaces telles que vues en Hongrie, à peu de choses près.

"Il serait surprenant de voir quiconque introduire des améliorations majeures à partir de maintenant (à part Haas F1, nldr). Cela dépend un peu de la signification de « majeures », mais des ailerons adaptés à chaque circuit ce n’est pas majeur."

"Mais nous constatons souvent que même si les éléments de développement se réduisent, il est encore possible de progresser considérablement dans la compréhension et l’apprentissage de la voiture, même avec une configuration relativement statique en termes de performances."

"Nous allons donc viser cet objectif et nous concentrer sur la deuxième partie de la saison. Nous sommes dans une lutte serrée avec deux autres équipes pour la deuxième place du championnat, Ferrari et Red Bull, et nous allons tout donner pour y parvenir à la fin de l’année."